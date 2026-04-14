Tragický koniec bývalej športovkyne. Vo veku 29 rokov ju zasypala lavína

Bývalá nórska lyžiarka Guro Jordheimová, ktorá sa špecializovala na dlhé behy, tragicky zahynula, keď ju zasypala lavína v stredisku Hemsedal.
Organizácia Ski Classics, ktorá organizuje podujatia v bežeckom lyžovaní, vyjadrila najhlbšiu sústrasť po tragickej smrti bývalej športovkyne Pro Teamu.
Jordheimová bola cennou súčasťou lyžiarskej komunity a bude sa na ňu spomínať pre jej vášeň pre tento šport a pozitívnu prítomnosť v okruhu.
"Naše myšlienky sú s jej rodinou, priateľmi a všetkými, ktorých sa táto srdcervúca strata dotkla," uviedla organizácia Ski Classics.
Športovkyňa mala iba 29 rokov, bola talentovanou juniorkou.