Tragický koniec bývalej športovkyne. Vo veku 29 rokov ju zasypala lavína

Bývalá nórska lyžiarka Guro Jordheimová. (Autor: X / Utah Ski Team)
SITA|14. apr 2026 o 09:16
Nešťastie sa stalo v nórskom stredisku Hemsedal.

Bývalá nórska lyžiarka Guro Jordheimová, ktorá sa špecializovala na dlhé behy, tragicky zahynula, keď ju zasypala lavína v stredisku Hemsedal.

Organizácia Ski Classics, ktorá organizuje podujatia v bežeckom lyžovaní, vyjadrila najhlbšiu sústrasť po tragickej smrti bývalej športovkyne Pro Teamu.

Jordheimová bola cennou súčasťou lyžiarskej komunity a bude sa na ňu spomínať pre jej vášeň pre tento šport a pozitívnu prítomnosť v okruhu.

"Naše myšlienky sú s jej rodinou, priateľmi a všetkými, ktorých sa táto srdcervúca strata dotkla," uviedla organizácia Ski Classics.

Športovkyňa mala iba 29 rokov, bola talentovanou juniorkou.

