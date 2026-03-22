Kläbo zakončil sezónu ďalšou trofejou. V Lake Placid získal glóbus aj za dlhé behy

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zavŕšil excelentnú sezónu ziskom malého glóbusu za dlhé behy.
Definitívne si ho zabezpečil triumfom v záverečnej mužskej súťaži sezóny Svetového pohára 2025/2026, keď zvíťazil v nedeľných pretekoch na 20 km voľne s hromadným štartom v americkom Lake Placid.
Kläbo nechal vo finiši za sebou prenasledovateľa Haralda Östberga Amundsena, nórske pódium skompletizoval Einar Hedegart.
Dvadsaťdeväťročný Kläbo si pripísal 14. individuálne prvenstvo v sezóne a celkovo 113. v kariére v prestížnom seriáli.
Fenomén bežeckého lyžovania si už dávnejšie zaistil aj veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v seriáli i malú guľu za šprinty. Okrem toho dominoval aj na Tour de Ski a vyhral všetkých šesť pretekov na ZOH 2026.
Poslednou otázkou sezóny zostávalo, kto získa malý glóbus za dlhé disciplíny v kategórii mužov. Karty mal pred záverečnou súťažou najlepšie rozdané Kläbo, ktorý si v priebežnom hodnotení držal náskok 12 bodov pred krajanom Amundsenom.
Bežci sa od úvodu držali pokope, pričom obaja rivali sa pohybovali na čele spolu s ďalšími nórskymi reprezentantmi a kontrolovali si pozície.
Po 15 km sa sformovala na čele skupina s deviatimi pretekármi. Tempo začal diktovať Amundsen, ktorý sa potreboval odtrhnúť od Kläba. Ten sa však držal súpera ako kliešť a nepúšťal ho do sólového úniku.
V závere sa tempo vystupňovalo a o pódiové priečky bojovala už len šestica. Kläbo napokon nedopustil žiadnu drámu. Necelých 600 m pred cieľom nastúpil a vo finiši zvíťazil tesne pred Amundsenom a Hedegartom.