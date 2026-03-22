VIDEO: Digginsová dala bodku za bohatou kariérou. Pri rozlúčke sa nevyhla pádu

22. mar 2026 o 21:48
Posledné preteky sezóny vyhrala Sundlingová.

Záverečná súťaž sezóny Svetového pohára v behu na lyžiach sa stala korisťou Švédky Jonny Sundlingovej.

V nedeľných pretekoch žien na 20 km voľne s hromadným štartom v rámci finále SP v americkom Lake Placid zvíťazila s náskokom 3,5 sekundy pred krajankou Linn Svahnovou, tretia finišovala Nórka Heidi Wengová (+4,2).

Američanka Jessica Digginsová, ktorá si už v piatok zaistila svoj tretí veľký glóbus za celkové prvenstvo v seriáli, sa rozlúčila s kariérou pred domácim publikom 12. miestom (+16,5).

Pretekárky sa dlhý čas držali pokope, tempo diktovali najmä Švédka Frida Karlssonová a Nórka Wengová.

Digginsová sa chcela rozlúčiť s úspešnou kariérou pódiovým umiestením, no v záverečnom kilometri spadla a prišla tak o šancu zabojovať o 32. víťazstvo vo SP.

Američanku to však nemuselo mrzieť, už dávnejšie si zaistila aj malý glóbus za dlhé behy a v cieli mala úsmev na tvári.

Sundlingová si počkala na rozhodujúci útok na samý koniec a nakoniec zdolala druhú Svahnovú o vyše tri sekundy.

Švédka dosiahla šiesty triumf v sezóne a celkovo štrnásty v kariére v prestížnom seriáli. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

