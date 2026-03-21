Svahnová vyhrala posledný šprint sezóny, medzi mužmi uspel Pellegrino

Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová sa raduje z víťazstva
Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová sa raduje z víťazstva (Autor: TASR/AP)
TASR|21. mar 2026 o 21:25
Malý glóbus za šprint získala Dahlqvistová.

Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová a Talian Federico Pellegrino sa stali víťazmi sobotňajšieho šprintu voľnou technikou v americkom Lake Placid.

Na 3. priečke dobehla v ženskom finále Maja Dahlqvistová a získala malý krištáľový glóbus za prvenstvo v disciplíne.

Svahnová vo finále zdolala o 46 stotín sekundy Jonnu Sundlingovú. Dahlqvistová mala manko +1,54 a udržala si červený dres.

Pellegrino v mužskom finále predstihol o 1,24 s druhého Nóra Larsa Heggena, tretí dobehol Švéd Anton Grahn s mankom 1,28. Istý víťaz celkového poradia SP i disciplíny Nór Johannes Kläbo sa na štart nepostavil.

V nedeľu čakajú na bežcov záverečné preteky, hromadný štart voľnou technikou na 20 km. Poslednou otázkou zostáva, kto získa malý glóbus za dlhé disciplíny v kategórii mužov, Kläbo má v súťaži náskok 12 bodov pred krajanom Haraldom Amundsenom.

    Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová sa raduje z víťazstva
    Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová sa raduje z víťazstva
    Svahnová vyhrala posledný šprint sezóny, medzi mužmi uspel Pellegrino
    dnes 21:25
