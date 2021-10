ONLINE: Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon (Liga majstrov)

Besiktas Istanbul



Turecký klub sa nachádza na predposlednom mieste skupiny C, zatiaľ nezískal ani bod, pretože podľahol Borussii Dortmund (1:2) a aj Ajaxu Amsterdam (0:2). Momentálne to nie je ideálne ani v domácej Süper Lig, kde Besiktas prehral dva z posledných troch stretnutí. Klesol na štvrté miesto so 17 bodmi. Michy Batshuayi strelil vo všetkých súťažiach štyri góly.



Sporting Lisabon



Portugalský tím je v skupinovej fáze Ligy majstrov ešte horší ako jeho súper, pretože tiež prehral oba úvodné duely. Na úvod podľahol Ajaxu dokonca až 1:5, Borussii Dortmund potom tesne 0:1. Domáca Primeira Liga prináša lepšie výsledky. Síce je z toho tretie miesto, avšak Sporting ešte neprehral. Vyhral šesťkrát, remizoval dva razy. Pedro Gonçalves strelil vo všetkých súťažiach štyri góly.