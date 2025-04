Kudrna očakáva tvrdý boj o miestenky, no sezónu si chce predĺžiť. Beňa pozvánka potešila

Skúsenosti do tímu by mal priniesť 33-ročný útočník Andrej Kudrna, ktorý hral už na štyroch MS.

Dvadsaťtriročný obranca prestúpil počas minulého leta do Zvolena a vďaka väčšiemu priestoru si vytvoril kariérové maximá v počte bodov v základnej časti i play off.

PIEŠŤANY. Slovenský hokejista Michal Beňo má za sebou skvelú sezónu a pozvánka do reprezentácie ho príjemne potešila.

„Samozrejme, bola to zhoda náhod a šťastie, že som mal trošku viac priestoru. Podľa mňa mi to pomohlo.

„Asi nemám žiadne veľké očakávania, budem sa snažiť sústrediť na prvý zápas proti Čechom. V príprave zostávajú ešte štyri stretnutia, budem sa chcieť dostať do ďalšieho týždňa. Chcel by som zabojovať o miestenku na MS.“

Odchovanec Slovana už má niekoľko štartov v národnom A-tíme, no do záverečnej nominácie sa doteraz nezmestil:

Beňo sa ešte vrátil ku klubovému ročníku. Po nevydarenej základnej časti, keď hráči HKM skončili až na 10. mieste, prišla „vyraďovačka“. Zvolen pod trénerom Petrom Mikulom skončil nakoniec na celkovej štvrtej priečke.

„Myslím si, že ten záver sezóny bol super a bola radosť chodiť na štadión. Celkom nám to išlo. Bolo skvelé, že sa nám podarilo vyradiť Spišskú Novú Ves a predtým Slovan. Želal som si, aby sa podarili aj Košice, ale bolo to fajn."

Slovákov čakajú vo štvrtok a v piatok dva zápasy v Ostrave-Porube. Kudrna sa vrátil do najvyššej slovenskej súťaže po desiatich rokoch a aj vďaka jeho výkonom dokráčal Zvolen až do semifinále. Pozvánku do národného dresu si cení.

„Mal som týždeň voľno a snažil som sa ho vyplniť, čo najviac s rodinou. Som rád, že som tu a sezóna sa môže predĺžiť.“

Podľa skúseného krídelníka to bude ťažký boj o miestenku: „Každý, kto je v tíme, by chcel ísť na MS. Vydáme zo seba, čo najviac a uvidíme, ako sa realizačný tím rozhodne.“