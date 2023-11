Sťahovanie klubu MLB do Las Vegas? V hre je projekt za 1,5 miliardy

ARLINGTON. Zamýšľané sťahovanie klubu Oakland Athletics zo zámorskej bejzbalovej MLB do Las Vegas má za sebou ďalší krok, tento presun údajne schválil už majitelia účastníkov súťaže.

Súčasťou areálu aj hotel a kasíno

V "meste hazardu" pri tejto príležitosti plánujú výstavbu novej modernej bejzbalovej arény so zaťahovacou strechou, nachádzať by sa mala vo Vegas pri populárnom "Stripe" a nie je prekvapením, že súčasťou areálu by boli aj hotel a kasíno.

Predpokladaná kapacita 30-tisíc miest by bola najnižšou v celej súťaži.