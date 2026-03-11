Na paralympiáde žiari mladá Češka. Má 17 rokov a dve medaily v rôznych športoch

Simona Bubeníčková
Simona Bubeníčková (Autor: X/Český paralympijský tým)
ČTK|11. mar 2026 o 13:38
Pre Česko získala celkovo tretí cenný kov v Miláne.

Sedemnásťročná česká reprezentantka Simona Bubeníčková získala na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezz druhú striebornú medailu.

V Tesere skončila zrakovo postihnutá športovkyňa druhá v behu na lyžiach na 10 km klasickou technikou a nadviazala na medailu rovnakej hodnoty z nedeľňajšieho vytrvalostného pretekov biatlonistiek.

"Nechala som tam všetko, bolo to strašne ťažké. Trať bola veľmi náročná, vôbec mi to nevyhovovalo, v kopci som sa trápila," povedala Českej televízii Bubeníčková po pretekoch, ktoré sa išli v desaťstupňovej teplote na rozmäknutej trati. "Súperka bola oveľa silnejšia, rešpekt k nej. Lepšie to nešlo a som spokojná," dodala.

Úradujúca majsterka sveta na klasickej desiatke s intervalovým štartom nestačila dnes iba na Rusku Anastasiu Bagijanovú, ktorá získala druhé zlato po triumfe v utorňajšom šprinte.

V ňom Bubeníčková pri útoku na medailu vypadla po páde v semifinále a bola klasifikovaná piata.

Česká výprava v Taliansku má po šestnásťročnom medailovom pôste na zimných paralympiádach aktuálne na konte tri striebra. Prvý cenný kov získala v sobotu v biatlonovom šprinte Carina Edlingerová.

