Na paralympiáde žiari mladá Češka. Má 17 rokov a dve medaily v rôznych športoch

Sedemnásťročná česká reprezentantka Simona Bubeníčková získala na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezz druhú striebornú medailu.
V Tesere skončila zrakovo postihnutá športovkyňa druhá v behu na lyžiach na 10 km klasickou technikou a nadviazala na medailu rovnakej hodnoty z nedeľňajšieho vytrvalostného pretekov biatlonistiek.
"Nechala som tam všetko, bolo to strašne ťažké. Trať bola veľmi náročná, vôbec mi to nevyhovovalo, v kopci som sa trápila," povedala Českej televízii Bubeníčková po pretekoch, ktoré sa išli v desaťstupňovej teplote na rozmäknutej trati. "Súperka bola oveľa silnejšia, rešpekt k nej. Lepšie to nešlo a som spokojná," dodala.
Úradujúca majsterka sveta na klasickej desiatke s intervalovým štartom nestačila dnes iba na Rusku Anastasiu Bagijanovú, ktorá získala druhé zlato po triumfe v utorňajšom šprinte.
V ňom Bubeníčková pri útoku na medailu vypadla po páde v semifinále a bola klasifikovaná piata.
Česká výprava v Taliansku má po šestnásťročnom medailovom pôste na zimných paralympiádach aktuálne na konte tri striebra. Prvý cenný kov získala v sobotu v biatlonovom šprinte Carina Edlingerová.