Jediná medailistka z paralympiády kritizovala pomery v športe. Je nám to ľúto, hovorí

Na XIV. zimných paralympijských hrách (ZPH) v Miláne a Cortine d'Ampezzo bola paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová jedinou slovenskou medailistkou.
Na zjazdovke v talianskej Tofane si vyjazdila tri bronzové medaily – v zjazde, super-G a slalome. Po príchode z tohto podujatia skritizovala spolu so svojim tímom viaceré pomery a okolnosti vo svojom športe.
Tri pódiové umiestnenia na ZPH 2026 a dve tesne pod ním, s takou bilanciou odchádzala 20-ročná reprezentantka Slovenska z Talianska.
Počas rokov boli problémy
„Dúfam, že to aj Saška tak cíti, že sa nám podarilo nájsť cestu k tomu, aby sme naďalej prinášali Slovensku úspechy na najvyšších úrovniach – Svetový pohár, majstrovstvá sveta a zimné paralympijské hry.
Počas rokov boli problémy, na Saške som videl, že prechádzajúca spolupráca na nej zanechala určitú stopu, s ktorou v podstate doteraz bojujeme,“ prezradil na tlačovej konferencii Rexovej tréner Marek Garaj.
Rexová sa v poslednom období pravidelne umiestňovala na vrchných priečkach na všetkých dôležitých podujatiach, ako sú preteky Svetového pohára, MS, respektíve nedávne ZPH.
„My sme nemali v pláne kreovať vlastný tím, tá myšlienka nastala až po mojom odchode. Povedala som si, že som naplnila všetko, čo som chcela a rada by som išla ďalej. Teším sa, že sa nám podarilo získať úspechy.
Nebola k tomu jednoduchá cesta, je za nimi tvrdá práca, ale aj veľa prekážok,“ uviedla trojnásobná bronzová medailistka zo ZPH 2026.
Už dlhšiu dobu funguje pod súkromným „Rexa tímom“. „Prvotná myšlienka nebola taká, aby sme založili vlastný tím. Bola to až úplne posledná možnosť. Oslovovali sme Slovenský paralympijský výbor (SPV) a Zväz slovenského lyžovania (ZSL), pretože k zmene prichádzalo v období, keď bolo paralyžovanie pod ZSL.
Rozprávali sme sa s ľuďmi, že čomu čelí reprezentačný tím. Úplne sme sa nestotožňovali s tým, čo sa tam deje v rámci tímu. Priamo potom zaznela otázka odvolávania trénerov, podpísali sme sa pod to a stáli za nimi aj ďalší športovci.
Neviem, z akého dôvodu sa potom niektorí športovci stiahli a zostali sme v tom ako keby sami. Nechceli to riešiť, preto sme museli ísť vlastnou cestou a ukázať, že profesionálny šport sa dá robiť aj inak,“ zamyslela sa spoluzakladateľka Rexa tímu Lenka Rexová.
Garaj poukázal na problémy s financovaním paraalpského lyžovania.
Všetky peniaze sa v podstate míňajú na niekoho
„Chcem vytknúť takú vec, do parašportu ide zo ZSL určitý balík peňazí. Náš tím z dostupných informácií dostal za rok 2024 2,7 percenta a za rok 2025 1,3 percenta z celého rozpočtu. Na parasekcii je aktívnych päť športovcov. Miroslav Haraus nedostáva z tohto balíka ani korunu, z čoho som sám prekvapený.
Všetky peniaze sa v podstate míňajú na niekoho. Mňa zaujíma výsledok športovcov na medzinárodnej úrovni. Bohužiaľ, počas štyroch rokov nevidím žiadny výsledok. Výsledok je, že máme Rexovú a nejakých dvoch chlapcov, ktorí sa sem-tam zúčastnia a urobia nejaký výsledok.
Potom sú mená v rebríčkoch, ktoré ani neexistujú. To je veľmi zarážajúce. Keď som sa pýtal, prečo nedostávame z parasekcie peniaze, tak mi bolo odpovedané, že vy máte z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, tak vám viac netreba. Keby sa dávajú peniaze na mládež, tak nepoviem ani slovo. Nevidím však jedno meno, žiadny výsledok.
Niekde to zmizne a je pre mňa nepochopiteľné, že výkony neviditeľných športovcov vedia byť tak prezentované, že im to celé zhltnú a všetko je to v poriadku. Päť rokov financujeme niečo a nie sú tam ani zárodky. Musí prísť k výmene ľudí, ktorí sú za to zodpovední.“
Podľa slov Rexovej trénera mali na začiatku januára miestenku na ZPH 2026 len traja paraalpskí lyžiari, celkovo sa ich v Cortine predstavilo päť.
„Budeme apelovať na všetkých kompetentných, že toto sa nemôže opakovať. Nie je to predsa normálne. Mali sme mať pred sezónou pripravený tím, že títo športovci idú a z nich sa bude vyberať. Ide podľa mňa o neospravedlniteľné veci,“ vyhlásil Garaj.
„Rozprávame sa o tom, že mládež nie je, ale financie na to sú. Veľakrát sa ma pýtajú v rozhovoroch, prečo nás nie je viac. Je nám to ľúto. Treba si na to sadnúť a vytvoriť systém, ktorý bude fungovať a bude tu niekto, kto bude po mne reprezentovať a nadväzovať na moje úspechy.
To, že sme takto odčlenení, je výsledkom toho, že niečo nefunguje. To nie je o tom, že my sa chceme hrať na 'gerojov'. Chceme robiť šport, zlepšovať sa a chceme v tom pokračovať.
Ak máme šport sprofesionalizovať, tak radšej tam majme dvoch-troch športovcov a zrazu tam bude viac financií a hlavne to bude efektívnejšie. Mali by sme teda kritériá sťažovať, nie zľahčovať,“ doplnila Alexandra Rexová.