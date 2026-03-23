Skvelý štart do Svetového pohára. Slovenská paracyklistka získala premiérové striebro

Kristína Madajová. (Autor: SZC)
TASR|23. mar 2026 o 15:10
Slovenská reprezentantka Kristína Madajová dosiahla významný úspech v úvodnom kole Svetového pohára v paracyklistike v thajskom ChiangMai, kde vybojovala striebornú medailu v cestných pretekoch kategórie WH4 (womenhandbike).

Ide o jej prvé pódiové umiestnenie na podujatí tohto rangu.

Preteky v Ázii otvorila časovka na 16,4 kilometra, v ktorej slovenská reprezentantka obsadila 4. miesto, pričom od bronzovej medaily ju delili len štyri sekundy.

V cestných pretekoch následne predviedla taktický výkon. V záverečnom súboji o medaily potvrdila svoju výkonnosť a vybojovala 2. miesto.

„Výkon v spoločných pretekoch potvrdil, že Kristína si dokáže v priamom súboji zachovať chladnú hlavu a vybojovať pódiové umiestnenie.

Aj keď v Thajsku chýbala časť svetovej špičky, tento výsledok je pre ňu obrovským povzbudením,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Slovenského zväzu cyklistiky Milan Orosz, predseda odvetvia paracyklistiky SZC.

Paralympijské

