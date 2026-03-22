Slovenskí reprezentanti potvrdili príslušnosť k svetovej špičke. Získali tri medaily

Ján Riapoš (tretí zľava) a Peter Lovaš (vpravo) (Autor: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov)
TASR|22. mar 2026 o 14:59
Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise si na úvod nového súťažného ročníka vybojovali tri bronzové medaily na podujatí ITTF World Para Challenger v talianskom Lignane.

Vo štvorhre potvrdila príslušnosť k svetovej špičke dvojica Ján Riapoš a Peter Lovaš. V kategórii MD4 nestačila v semifinále na kórejskú dvojicu Jang Yeong-jin, Kim Hyeon-uk, s ktorou prehrala 0:3 na sety a napokon tak skončila na delenej tretej pozícii.

Lovašovi sa darilo aj v dvojhre, kde si vybojoval individuálny bronz. V semifinále kategórie MS2 nestačil na Španiela Daniela Rodrigueza tiež výsledkom 0:3.

Slovenskú medailovú zbierku na tomto podujatí zavŕšil Boris Trávníček, na tretiu pozíciu dosiahol v kategórii MS4-5. Po veľkom boji prehral v semifinále s Francúzom Emericom Martinom 2:3.

