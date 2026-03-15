Mladá Češka získala už štvrtú medailu. Z paralympiády odchádza s peknou zbierkou

Simona Bubeníčková
Simona Bubeníčková
ČTK|15. mar 2026 o 14:48
Česká výprava má na konte celkovo šesť medailí.

Simona Bubeníčková obsadila na zimných paralympijských hrách druhé miesto v behu na lyžiach na 20 km voľnou technikou a vybojovala v Taliansku štvrtú medailu a tretiu striebornú.

Českú zrakovo postihnutú reprezentantku porazila v pretekoch s intervalovým štartom v Tesere rovnako ako na polovičnej trati klasicky iba Ruska Anastasija Bagijanová.

Česká výprava má v Taliansku, kde dnes paralympiáda skončí, na konte šesť cenných kovov.

O zlato a striebro sa zaslúžila v biatlonových pretekoch v biatlone Carina Edlingerová, Bubeníčková s Davidom Šrůtkom získali popri úspechoch v behu na lyžiach ešte striebro a bronz v biatlone.

Simona Bubeníčková
Simona Bubeníčková
Mladá Češka získala už štvrtú medailu. Z paralympiády odchádza s peknou zbierkou
dnes 14:48
