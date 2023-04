Ruskí a bieloruskí bedmintonisti si nezahrajú v kvalifikácii na OH

Kvalifikačné obdobie na budúcoročné OH v Paríži sa začne 1. mája. BWF sa odvolávala na bezpečnostné obavy a potrebu väčšej jasnosti v súvislosti so zložitými kritériami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

MOV odporúčal štart Rusov a Bielorusov pod neutrálnou vlajkou a štartovať by nemohli iba tí športovci, ktorí by schvaľovali alebo podporovali vojnu na Ukrajine.

Okrem toho MOV odporučil povoliť účasť iba v individuálnych športoch, resp. súťažiach.

V prípade bedmintonu by to znamenalo, že hráči by mohli štartovať v dvojhre, avšak nie vo štvorhre.

Odporúčania MOV z minulého mesiaca nie sú záväzné pre riadiace orgány športov, ktoré ich môžu implementovať podľa vlastného uváženia.

MOV uviedol, že ešte definitívne nerozhodol o tom, či povolí účasť ruských a bieloruských športovcov na OH v Paríži.