Biatlonistky zabrdzili náročné podmienky. Najlepšie obstála Bátovská Fialková

MS v biatlone 2025 - Lenzerheide Šprint žien na 7,5 km:

1. Justine Braisazová Bouchetová Francúzsko 22:08,7 min (1) 2. Franziska Preussová Nemecko +9,8 s (1) 3. Suvi Minkkinenová Fínsko +10 s (0) 22. Paulína Bátovská Fialková Slovensko +1:12,6 min (2) 33. Anastasia Kuzminová Slovensko +1:50,3 min (3) 78. Zuzana Remeňová Slovensko +3:50,9 min (3)

LENZERHEIDE. V pretekoch miešaných štafiet mali svetovú streľbu. V rýchlostných pretekoch ju však nedokázali slovenské biatlonistky na svetovom šampionáte zopakovať. S o to väčším nasadením bojovali na trati. Program a výsledky - MS v biatlone 2025 Paulína Bátovská Fialková obsadila 22. priečku. Anastasia Kuzminová finišovala na 33. mieste. Zuzana Remeňová obsadila 78. miesto. Titul majsterky sveta si vybojovala Justine Braisazová Bouchetová. Líderka Svetového pohára Franziska Preussová získala striebro. Bronz patrí Fínke Suvi Minkkinenovej.

Odstup troch medailistiek bol rovných 10 sekúnd.

Slovenky v mixe predviedli senzačné výkony. V piatok však na streľbu nedokázali nadviazať. Husté sneženie robilo problémy viacerým. Náročná trať dávala šancu silným bežkyniam znížiť stratu. Nebezpečné podmienky Paulína Bátovská Fialková si takmer vyrovnala sezónne maximum v tejto disciplíne. Po jednom terčíku netrafila na ležke aj na stojke. Finišovala s niečo vyše minútovou stratou. V šprinte sa priblížila k maximu v tejto sezóne, čo je 20. priečka. Do stíhacích pretekov má však solídnu pozíciu. „Od nástrelu som dnes bola nastavená, že nebudú padať nuly. Myslím, že po jednej chybe na strelnici nebol najhorší výkon. Žiaľ, nešli mi lyže od začiatku do konca. Ani nohy nešli. Nevládala som s tým bojovať. To ma veľmi mrzí,“ vravela Bátovská Fialková pre STVR. V piatok nedokázala zopakovať ani silný bežecký výkon. Dosiahla osemnásty najlepší čas. K tomu však prispelo sneženie a nebezpečné podmienky na trati. „Na niektorých miestach to bolo vyšmýkané, niekde ste zas prišli do čerstvého snehu a ten vás zabrzdil. Bolo to divoké a dosť nebezpečné. Ja som si dávala na to pozor. Je cítiť, že sa tu počasie dosť mení. Dúfam, že už nebude fúkať takýto vietor a že sa v stíhačke budem posúvať dopredu,“ doplnila. V stíhačke vybehne na trať so stratou 72 sekúnd, no na najlepšiu desiatku má stratu 20 sekúnd.

Kuzminovú mrzelo, že neukázala, na čo má Anastasia Kuzminová podala tiež bojovný výkon a dosiahla výsledok na úrovni svojho maxima v tejto sezóne. Finišovala na 33. mieste. Mrzela ju stojka, na ktorej netrafila dva terčíky. „Vidíte, že podmienky sú náročné. Vietor sa neustále menil. V priebehu piatich rán vám raz fúkalo sprava, potom zľava. Moja stojka bola rozhádzaná,“ uznala Kuzminová v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu. „Na trati som bojovala sama so sebou. Čerstvo napadnutý sneh ma brzdil. Snažila som sa držať v tempe. Nie som spokojná. Kvalitná príprava, ktorú som absolvovala sa na streľbe neodzrkadlila. Veľmi ma to mrzí a budem sa to snažiť napraviť v stíhacích pretekoch.“ Boj s počasím to bol aj pre Zuzanu Remeňovú, ktorá mala v poslednom kole pád a do cieľa prišla s krvavými šrámami na nohách. „Sú tu náročné podmienky. Sneží celý deň. Na strelnici to ani nevyzerá, že fúka vietor, ale bolo sa s tým treba popasovať. Náročné to bolo najmä na trati. Keď sa oprel do vás vietor a boli ste na trati sám, mali ste, čo robiť. V poslednom kole som aj spadla a mám krvavé obe nohy,“ hovorila Zuzana Remeňová.