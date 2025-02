Fantastický úspech mladej Slovenky. Z EYOF si berie druhú zlatú medailu

Pódium doplnila Lucie Jandurová z Česka, ktorá zaostala o 43,9 sekundy. Strakovej vyšli bezchybne položky v stoji aj v ľahu, viedla väčšinu pretekov a líderkou bola aj na posledných dvoch medzičasoch.

"Je neuveriteľné, že sa mi podarilo vyhrať dvakrát. Dnes to bolo o dosť náročnejšie aj boli náročnejšie podmienky. Dosť nasnežilo. Vybrať lyže do servisu bola lotéria. Ale myslím, že sa to podarilo. Beh nebol najlepší. Dokázala by som to aj lepšie, ale asi je to spôsobené aj nadmorskou výškou," hovorila 17-ročná Straková pre portál slovenskybiatlon.sk.

"Na strelnici som sa snažila poriadne to odpracovať. Vedela som, že ak si to postrážim, že to padne. Som veľmi rada, že padli všetky. U mňa to nie je vôbec obvyklé. Som veľmi šťastná za tento výsledok," doplnila.

Mladá biatlonistka je silná najmä po bežeckej stránke. Je to aj vďaka tomu, že biatlon kombinuje so súťažami v behu na lyžiach.

Spitalarovú zdolala bežecky, keďže aj Slovinka bola na strelnici bezchybná, Jandurová minula dvakrát v stoji.