Ružomberok neobháji víťazstvo v pohári. Zdemolovali nás, tvrdí Suja

Odkedy sme prešli do vedenia, tak si myslím, že sme zápas kontrolovali. Som rád, že si zahrali všetky baby a každá sa zapísala do streleckej listiny.

"Vedeli sme, čo nás čaká. Aj na strane Ružomberka bolo povedané, že to bude úplne iný zápas. Samozrejme, čakali sme ich agresívnu obranu, boli sme s tým vysporiadaní. Padli nám úvodné koše, chytili sme sa

"Gratulujem Banskej Bystrici k postupu do finále, zaslúžili si ho. Od piatej alebo šiestej minúty išli do vedenia. Je to veľmi jednoduché, zdemolovali nás,“ dodal tréner Ružomberka Juraj Suja.

V súboji o 5. miesto Šamorín vyhral nad Young Angels Košice "U23" 73:49.

Final Six Slovenského pohára – semifinále:

Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 81:48 (41:21)

Najviac bodov: Mujovičová 14, Jamesová a Mandičová po 10 - Blanksová a Rodáková po 14, Dulovičová 8

Ružomberok - Slávia Banská Bystrica 48:76 (21:42)

Najviac bodov: Buknová 14, Havranová 9, Andělová 7 – Pulliamová 16, Grigerová 12, Nofuenteová 11