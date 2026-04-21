Prvýkrát v histórii. Wembanyama jednohlasne získal prestížne ocenenie

Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama získal ocenenie pre najlepšieho defenzívneho hráča v NBA.
Pivot San Antonia získal maximálny počet 100 hlasov, čo sa stalo prvýkrát v 43-ročnej histórii ankety.
Najvyššie draftovaný hráč roku 2023 sa stal vo veku 22 rokov zároveň najmladším držiteľom ocenenia.
Francúzsky dlháň naplnil vysoké očakávania, ktoré ho sprevádzali pri vstupe do ligy. Už tretiu sezónu v rade vedie ligu v blokoch, keď dosiahol priemer 3,08 na zápas.
Jeho osobné štatistiky navyše podčiarkol aj tímový úspech, keď San Antonio vstúpilo do play off z 2. priečky v Západnej konferencii, uplynulú sezónu sa pritom do vyraďovačky nedostalo.
„Som veľmi šťastný, že som získal ocenenie. Napĺňa ma hrdosťou, že som prvý, ktorý to dokázal jednohlasne,“ uviedol Wembanyama podľa AFP.
Na druhom mieste v hlasovaní skončil pivot Oklahomy City Chet Holmgren. Tretia priečka patrila Ausarovi Thompsonovi z Detroitu.