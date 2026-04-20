Kto získa cenu pre najužitočnejšieho hráča? Šancu má líder Oklahomy i srbský velikán

Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča (MVP) zámorskej basketbalovej NBA získa jeden z trojice Nikola Jokič, Victor Wembanyama alebo Shai Gilgeous-Alexander.
Vedenie súťaže oznámilo finalistov v siedmich kategóriách.
Kanadský rozohrávač Gilgeous-Alexander doviedol Oklahomu City Thunder k najlepšej bilancii po základnej časti, je obhajcom MVP trofeje a tiež najužitočnejším hráčom minuloročnej finálovej série.
Srbovi Jokičovi sa podarilo mať dvojciferný priemer v troch štatistikách, opora Denveru viedla ligové štatistiky v asistenciách a doskokoch.
Reprezentant Francúzska Wembanyama doviedol San Antonio po siedmich rokoch do play off, zároveň bol na čele súťaže v počte blokov na zápas.
Hráč Spurs je zároveň jeden z troch kandidátov na najlepšieho defenzívneho hráča súťaže, okrem neho môže získať toto ocenenie Ausar Thompson (Detroit) a Chet Holmgren (Oklahoma).
Cenu pre hráča s najväčším zlepšením má šancu dostať Deni Avdija (Portland), Jalen Duren a Nickeil Alexander-Walker (Atlanta).
Najlepším striedajúcim hráčom sa stane jeden z tria Keldon Johnson (San Antonio), Jaime Jaquez Jr. (Miami) a Tim Hardaway Jr. (Denver).
Ocenenie pre najlepšieho nováčika poputuje do rúk Coopera Flagga (Dallas), Kona Knueppela (Charlotte) alebo V.J.-a Edgecombeho (Philadelphia).
Šancu stať sa najlepším trénerom majú J.B. Bickerstaff (Detroit), Mitch Johnson (San Antonio) a Joe Mazzulla (Boston).
Vedenie NBA bude podľa agentúry AFP postupne počas play off oznamovať víťazov v jednotlivých kategóriách.