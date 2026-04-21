VIDEO: Cleveland sa odtrhol Torontu. Atlanta aj Minnesota vyrovnali sériu

Basketbalisti Atlanty Hawks zvíťazili v noci na utorok v stretnutí 1. kola play off zámorskej NBA na palubovke New Yorku Knicks 107:106 a vyrovnali stav série na 1:1.
Ťahúňom víťazov bol veterán CJ McCollum s 32 bodmi. U súpera dokázala uspieť aj Minnesota po triumfe v Denveri 119:114 a taktiež vyrovnala sériu.
Cleveland zvládol duel s Torontom 115:105 a vedie 2:0 na zápasy.
Minnesota prehrávala v úvode druhej štvrtiny o 19 bodov, ale aj vďaka 30 bodom Anthonyho Edwardsa otočila skóre.
„Urobili sme to, čo sme chceli. Keď začínate sériu na palubovke súpera, chcete ukradnúť jeden zápas. To sa nám podarilo a teraz sa vraciame domov a máme dva dni na regeneráciu,“ povedal podľa agentúry AFP Julius Randle, ktorý pomohol Timberwolves k víťazstvu 24 bodmi.
Najlepším strelcom Nuggets bol Jamal Murray s 30 bodmi, zatiaľ čo Nikola Jokič si pripísal 24 bodov, 15 doskokov a osem asistencií.
Obrat predviedla aj Atlanta, ktorá na palubovke Knicks otočila 12-bodové manko vo štvrtej štvrtine.
„Séria sa začína až vtedy, keď zvíťazíte na palubovke súpera, a to sa nám podarilo. Sme tvrdí, sme mladí, ale každým dňom získavame skúsenosti. Nehrali sme najlepšie, ale urobili sme dosť pre to, aby sme uspeli,“ skonštatoval líder Hawks McCollum.
Pri triumfe Clevelandu nad Torontom nastrieľali Donovan Mitchell a James Harden spolu 58 bodov.
„On to robí o niečo dlhšie ako ja, ale obaja to robíme už dlho,“ povedal Mitchell o Hardenovi a dodal:
„Snažíme sa nájsť spôsoby, ako víťaziť. Či už ide o prihrávky, doskoky alebo obranu, keď máte dvoch hráčov, ktorí idú za rovnakým cieľom, určite to pomáha.“
NBA - 1. kolo play-off
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28)
Najviac bodov: Mitchell 30, Harden 28, Mobley 25 - Barnes 26, Barrett 22, Murray-Boyles 17
/stav série: 2:0/
New York Knicks – Atlanta Hawks 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28)
Najviac bodov: Brunson 29, Towns 18, Hart 15 (13 doskokov) - McCollum 32, Kuminga 19, Johnson 17
/stav série: 1:1/
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29)
Najviac bodov: Murray 30, Jokič 24 (15 doskokov), Braun a Hardaway po 16 - Edwards 30 (10 doskokov), Randle 24, DiVincenzo 16
/stav série: 1:1/