Piešťany získali fínsku reprezentantku so zaujímavými štatistikami

Dvadsaťštyriročná krídelníčka prišla do Piešťan ako náhrada za dlhodobo zranenú Američanku Ke´Shunan Jamesovú.

PIEŠŤANY. Basketbalový klub Piešťanské Čajky získal do svojich služieb fínsku reprezentantku Veeru Pirttinenovú.

"Vzhľadom na dlhodobé zranenie Ke´Shunan Jamesovej sme potrebovali čo najrýchlejšie doplniť káder. Vzhľadom na aktuálne možnosti a krátkosť času sa naskytla príležitosť angažovať fínsku reprezentantku Veeru Pirttinenovú, ktorá síce väčšinu svojej kariéry hrávala doma vo Fínsku, no so zaujímavými štatistikami.

Je to ešte relatívne mladá hráčka, ktorá sa môže posúvať a verím, že do nášho tímu prinesie to, čo od nej očakávame," povedal tréner Peter Jankovič.

"Počula som veľa dobrého na tento klub a ľudí, ktorí v ňom pôsobia. Možnosť hrať za Piešťanské Čajky som prijala, ako veľkú výzvu, keďže ide o ambiciózny tím a verím, že sa v ňom budem zlepšovať a takisto pomôžem tímu k dobrým výsledkom.

Prvotné dojmy z nového pôsobiska sú veľmi pozitívne a teším sa, keď všetkých spoznám. Čaká nás veľa tvrdej práce, no verím, že budeme mať úspešnú sezónu," uviedla pre klubovú stránku Pirttinenová.