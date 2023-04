Budú oslavovať doma? Piešťanské Čajky sú blízko k obhajobe titulu

Niké extraliga žien - finále play-off, 2. zápas

Priebeh zápasu Banská Bystrica - Piešťanské Čajky

V druhej časti to bola piešťanská ofenzívna jazda, naštartovala ju Jamesová a už po troch minútach z toho bolo dvojciferné vedenie pre hostí.

Na to odpovedala piatimi bodmi v rade Banská Bystrica, prvá štvrtina bola celkovo viac-menej vyrovnaná. Čajky sa mohli ale oprieť o produkciu Jamesovej s Andělovou, lepšiu streleckú efektivitu a preto viedli 16:11.

II. polčas:

Domáce basketbalistky boli po prestávke odhodlané sa vrátiť do boja o víťazstva. Ofenzívne im to vychádzalo, ale rovnako im to oplácali aj hráčky Piešťan.

V tretej štvrtine to bol podkošový mikrosúboj Hruščákovej s Jurčenkovou, obe hráčky ťahali svoje družstvá. Náskok hosťujúceho kolektívu sa však výrazne nemenil, udržiaval sa približne na 20 bodoch.