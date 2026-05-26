VIDEO: Knicks hladko vyradili súpera. Prvýkrát od roku 1999 postúpili do finále NBA

Basketbalisti New York Knicks sa tešia z trofeje po postupe do finále NBA. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. máj 2026 o 07:23
Natiahli klubový rekord v počte víťazstiev v play off už na jedenásť.

NBA - štvrtý zápas semfinále play-off

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 93:130

/konečný výsledok série: 0:4, New York postúpil do finále NBA/

Basketbalisti New Yorku Knicks postúpili prvýkrát od roku 1999 do finále NBA. Vo štvrtom zápase finále Východnej konferencie zvíťazili na palubovke Clevelandu Cavaliers jednoznačne 130:93 a sériu ovládli 4:0 na zápasy.

Knicks natiahli klubový rekord v počte víťazstiev v play off už na jedenásť a od 3. júna budú bojovať o svoj tretí titul v zámorskej profilige.

Newyorčania získali svoje doteraz jediné dva tituly v rokoch 1970 a 1973. Lídrami víťazného tímu boli Karl-Anthony Towns s 19 bodmi a 14 doskokmi, OG Anunoby pridal 17 bodov a Landry Shamet zaznamenal z lavičky 16 bodov pri stopercentnej úspešnosti streľby za tri body (4/4).

Po 15 bodov dosiahli Jalen Brunson a Mikal Bridges. Clevelandu nepomohlo ani 31 bodov v podaní Donovana Mitchella.

VIDEO: Zostrih štvrtého zápasu série Cleveland - New York

Hostia si rozhodujúci náskok vypracovali už v prvej polovici stretnutia. Záver úvodnej štvrtiny vyhrali šnúrou 8:0 a druhú začali sériou 12:0, po ktorej viedli už 50:26.

Shamet v tomto úseku premenil dve trojky, po jednej pridali Brunson a Miles McBride. Ďalšou trojbodovou strelou zvýšil Shamet na najvyšší náskok Knicks v prvom polčase 61:32.

Cleveland ešte znížil do prestávky na 49:68, no v druhom polčase New York naďalej dominoval v rýchlych protiútokoch aj v defenzíve a suverénne triumfoval.

Vo finále sa Knicks stretnú s úspešnejším z finálovej série Západnej konferencie, v nej je medzi obhajcom titulu Oklahoma City Thunder a San Antoniom Spurs stav po štyroch stretnutiach nerozhodný 2:2. 

