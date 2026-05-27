Levice predstavili novú posilu. Do klubu sa po rokoch vracia slovenský reprezentant

Samuel Volárik (Autor: TASR)
TASR|27. máj 2026 o 11:29
S Patriotmi získal titul aj Alpsko-jadranský pohár.

Slovenský basketbalový reprezentant Samuel Volárik si po štyroch sezónach znovu oblečie dres Patriotov Levice. Finalista Tipos SBL o tom v stredu informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťšesťročný krídelník sa s Levicami dohodol na spolupráci v budúcej sezóne. Tento ročník strávil v Komárne, za ktoré nastúpil v 37 stretnutiach s priemerom 25 odohraných minút, 6 bodov a 4 doskoky na zápas.

„Do Levíc prichádzam s ambíciou dokázať sebe, ako aj ostatným, že nedávno skončená sezóna bola len jednou nevydarenou epizódou a som motivovaný ukázať, že mám na viac. Určite chcem s Levicami bojovať o najvyššie priečky v Tipos SBL a chcem pomôcť tímu zopakovať skvelú európsku sezónu.

Teším sa na návrat do klubu, na ľudí, čo v Leviciach robia basketbal, na spoluhráčov, s ktorými som vyrastal a tiež na skvelých fanúšikov,“ uviedol Volárik.

Do Levíc prišiel prvýkrát z Komárna ešte v roku 2017. S Patriotmi získal majstrovský titul aj Alpsko-jadranský pohár.

„Dobre si uvedomujeme, aké šťastie sme mali v tejto sezóne, keď sme chodili doslova po 'hrane' a mali na súpiske dlho len jedenásť hráčov. Preto sme radi, že sme sa dohodli so Samom, ktorý pozná prostredie u nás, my poznáme jeho a vieme, že keď bude dobre pripravený a správne motivovaný, dokáže svojou povahou bojovníka pomôcť tímu v obrane, aj v útoku.

Myslím si, že ak mu tréneri nájdu správnu pozíciu a úlohy v tíme, je to vzácny typ hráča pre nás, aby sme boli ešte silnejší,“ konštatoval generálny manažér klubu Ladislav Garaj.

