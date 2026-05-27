VIDEO: Oklahoma kráča za postupom do finále. San Antonio čaká zápas o prežitie

Shai Gilgeous-Alexander a Keldon Johnson (Autor: TASR/AP)
TASR|27. máj 2026 o 07:44
Thunder delí od postupu jedna výhra.

NBA - piaty zápas semifinále play-off

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23)

Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 32, Caruso 22, McCain 20 - Castle 24, Champagnie 22, Wembanyama 20

/stav série: 3:2/

Basketbalistov Oklahoma City Thunder delí jediný triumf od postupu do finále zámorskej NBA.

V nočnom dueli finálovej série Západnej konferencie zvíťazili nad hráčmi San Antonia Spurs 127:114 a vedú 3:2 na zápasy.

Obhajcov majstrovského titulu viedol úradujúci dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP) súťaže Shai Gilgeous-Alexander s 32 bodmi.

Kanadský rozohrávač bol jedným z piatich hráčov Thunder, ktorí zaznamenali dvojciferný počet bodov. Alex Caruso si ich pripísal 22, Jared McCain pridal ďalších 20.

Chet Holmgren zaznamenal double-double so 16 bodmi a 11 doskokmi, Isaiah Hartenstein mal na konte 12 bodov a 15 doskokov.

VIDEO: Zostrih piateho zápasu série Oklahoma - San Antonio

„Možno to bol môj najhorší štart do basketbalového zápasu v kariére, ale skupina to ustála a udržala nás v hre. Prvú štvrtinu sme nejako vyhrali, ale to je výsledok chalanov v šatni.

Hovorím to celý rok – sme skupina od jedného do pätnástich hráčov a bez každého v tomto tíme by sme to v sezóne nedotiahli tak ďaleko. Dnes večer sa to opäť ukázalo,“ uviedol Gilgeous-Alexander podľa AFP.

V drese Spurs sa nedarilo hviezdnemu Victorovi Wembanyamovi, ktorý premenil len 4 z 15 striel z hry a v dueli nazbieral „iba“ 20 bodov.

„Aby ste zdolali tím takého kalibru na ich vlastnej palubovke s tým, čo je v stávke, musíte byť oveľa lepší, aby ste si dali šancu. Wembanyama musí mať viac ako 15 striel a určite bude musieť mať viac ako 20 bodov.

Ale bolo tu veľa vecí, kde sme mali výhody a jednoducho sme nerobili jednoduché akcie, aby sme ich využili,“ zhodnotil duel tréner Mitch Johnson.

Šiesty zápas v San Antoniu je na programe v noci na piatok.

