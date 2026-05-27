NBA má najmladšieho Trénera roka za vyše polstoročie. Ocenenie získal kouč Bostonu

Trénerom roka NBA bol prvýkrát zvolený 37-ročný Joe Mazzulla z Bostonu Celtics. Ocenenie získal ako najmladší kouč od sezóny 1974/1975. O výsledkoch ankety informoval web ligy.
Mazzulla doviedol Boston k druhému miestu vo Východnej konferencii, hoci väčšinu sezóny sa tím musel zaobísť bez hviezdneho Jaysona Tatuma. V play off potom Celtics v prvom kole prehrali 3:4 s Philadeplhiou.
V novinárskej ankete Mazzulla získal 392 bodov a vyhral pred J. B. Bickerstaffom z Detroitu Pistons, ktorý dostal 312 bodov. Tretí skončil Mitch Johnson zo San Antonia Spurs so 133 bodmi.
Mazzulla ocenenie získal ako najmladší tréner od tridsaťtriročného Phila Johnsona z Kansas City-Omaha Kings. Anketu navyše ovládol ako štvrtý tréner Bostonu v histórii a prvý od roku 1980.