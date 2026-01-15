Levice sa lúčia s Ligou majstrov so cťou. Bojanovský: Vôbec sme sa nestratili

Za potlesku domácich fanúšikov a hŕstky vlastných priaznivcov sa v nemeckom Würzburgu skončila po zápase číslo 12 cesta basketbalistov Patrioti Levice v Lige majstrov.
Zverenci trénera Michala Madzina zanechali ako úspešný kvalifikant v súťaži výraznú stopu, ktorú pozitívne docenia časom po vyprchaní sklamania z konca v play in sérii.
S pozitívnou bilanciou siedmich výhier a piatich prehier im v poslednom možnom play in zápase ušla miestenka medzi top 16 tímami sezóny 2025/2026 LM.
„Dalo mi to extrémne veľa. Ťažké fungovanie, ale užívali sme si to,“ povedal pre TASR k celkovému hodnoteniu v súťaži kouč Patriotov. Po prehre 71:92 v treťom zápase série a konci v súťaži prirodzene prevládalo prvotné sklamanie.
„Je veľmi ťažké hľadať slová, aby som to hodnotil ako celok. My sme si v priebehu účinkovania v Lige majstrov uvedomovali, čo všetko robíme. Boli sme tu presvedčení o tom, že to môžeme zvládnuť. Teraz necítim emóciu, že by som to chcel hodnotiť celkovo. Chceli sme tu vyhrať,“ vyhlásil Madzin.
VIDEO: Zostrih zápasu Würzburg - Levice
Kvality súpera a celú play in sériu ocenili na pozápasovej tlačovej konferencii nielen hráči a tréner Würzburgu, ale na záver si odniesli potlesk aj od samotných fanúšikov nemeckého tímu.
„Už v prvom zápase sme tu našli veľmi korektné prostredie. Samozrejme, hodnotilo sa to po výhre, preto to bolo trochu jednoduchšie. Korektne sa povzbudzovalo. Rešpekt súperovi, ktorý nám dal, za to klobúk dole. Level tohto celého sa ukázal aj tým, akí boli fanúšikovia, ako privítali pred každým zápasom súpera. Aj takéto veci si zapamätáme, učíme sa a získavame skúsenosti, ako to môže byť,“ zamyslel sa Madzin.
Fanúšikom patrí veľká vďaka
O pokračovanie v mnohých ohľadoch historickej jazdy „žlto-zelených“ v LM sa snažili aj desiatky levických fanúšikov, ktorí neváhali merať takmer 900-kilometrovú cestu do Nemecka.
Tréner slovenského zástupcu v súťaži ocenil ich podporu: „Klobúk dole, je to neuveriteľné vidieť, že kdekoľvek sa pohneme, tak vidieť fanúšikov v žlto-zelenom. Je to motivácia, patrí im za celý tím obrovská vďaka. Je im jedno, koľko je to kilometrov od Levíc, podpora tam je.
Či už 3000 fanúšikov a viac v Bratislave, alebo 2000 plus v našej hale, respektíve hŕstka vonku, tak patrí im veľká vďaka a klobúk dole. Keď dostávame spätnú väzbu, že to má zmysel, tak sa to robí s väčšou motiváciou.“
Okrem pozitívnej bilancie si Patrioti odnášali aj jednu z mnohých pozitívnych skúsenosti, prechodný domovský stánok v bratislavskej Gopass aréne mal v troch zo štyroch prípadov nálepku vypredané. Viac ako trojtisícové návštevy sa stali štandardom levických zápasov v LM.
„Teraz sa to ťažko berie z takého nadhľadu. Keď som zistil, že v tejto súťaži nebudeme hrať doma, tak som sa bál zápasov v Bratislave. Poviem subjektívny názor, ale možno na konci dňa, ako tie zápasy vyzerali, tak nám to asi pomohlo.
Príde čas na analýzy a hodnotenia toho, čo sme urobili, ale teraz sa to hodnotí s takým iným pocitom. Prídu dni, kedy sa na to pozrieme z lepšieho nadhľadu,“ dodal na záver Madzin.
Bojanovský: Vôbec sme sa nestratili
„Teraz ešte vládne smútok z prehry, ale s odstupom času si uvedomíme, že sme prvýkrát ako Levice postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov a vôbec sme sa v nej nestratili. Myslím si, že to vôbec nie je zlý výsledok a dúfam, že podobne budú slovenské tímy v tejto súťaži pokračovať.
Bola to výborná skúsenosť, veľa dobrých, kvalitných a ťažkých zápasov. Pre takéto stretnutia hráme tento šport. Myslím si, že fanúšikov sme trochu pobláznili. Chodili, vypredávali halu, takže parádny zážitok,“ vyjadril sa kapitán levického tímu Boris Bojanovský.
Žiaden z hráčov aktuálneho družstva nemal doteraz skúsenosti so skupinovou fázou LM.
V prípade Pažického ide o to cennejšiu záležitosť, keďže má za sebou množstvo zranení, pri ktorých hrozil predčasný koniec jeho basketbalovej kariéry: „Som vďačný za celú cestu, čím som si prešiel. Oplatilo sa to. Ťažké obdobie prejde a potom príde to dobré. Toto je tá odmena za to, čím som si všetkým prešiel. Sú to dobré skúsenosti. Boli to také tímy, proti ktorým nehráme každú sezónu a sú to dobré skúsenosti do budúcna pre hráčov.“
Levická cesta LM bola plná zaujímavostí, no len málokto čakal, že prechodný domov v Bratislave priláka na tribúny trikrát viac ako trojtisícovú kulisu.
„Podľa mňa sme ešte viac zviditeľnili basketbal na Slovensku. Som rád, že sme mohli hrať také ťažké zápasy a vyhrať aj proti kvalitným tímom. Liga majstrov je vyššia súťaž ako Európsky pohár FIBA, zvýšila sa aj viditeľnosť,“ myslí si Pažický.
Patrioti v predchádzajúcich ročníkoch pravidelne nastupovali v Európskom pohári FIBA, ale zvučnejšia súťaž zviditeľnila klub u nezaujatých priaznivcov.
„Oproti minulej sezóne toto bolo viac medializované. Ukázalo sa to aj na tom, že sme vždy vypredali halu v Bratislave. Keby bola ešte o čosi väčšia, tak by sme ju podľa mňa tiež vypredali. Dobrý zážitok,“ prezradil Bojanovský.
Po konci v LM sa pre Levice začínajú ďalšie výzvy, v polovici februára hostia ako líder Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Final Four turnaj Slovenského pohára. Po boji o prvú trofej sezóny 2025/2026 príde na rad výzva v podobe zisku piateho majstrovského titulu v rade.
„Možno preladenie bude trochu náročnejšie, ale ako si zvykneme na to, že hráme ligu a bude trochu viac voľna, tak opäť budeme podávať dobré výkony, ako tomu bolo doteraz. Budeme tak pripravení na dva vrcholy sezóny,“ dodal pre TASR na záver kapitán Patriotov.