Levice ukázali, že aj na Slovensku vedia robiť basketbal (komentár)

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - AEK Atény v Lige majstrov.
Momentka zo zápasu Patrioti Levice - AEK Atény v Lige majstrov. (Autor: Sportnet/Jakub Kania)
Martin Kozinka|15. jan 2026 o 08:00
ShareTweet0

Levice zdolali kluby s väčšími rozpočtami a modernejšími halami, vďaka čomu si na seba sčasti uplietli bič.

„To, kde sme, nám nespadlo z neba. Tvrdo sme si to odpracovali a bola to niekoľkoročná drina," opisoval v apríli 2024 úspechy basketbalového klubu Patrioti Levice generálny manažér Ladislav Garaj.

V tom čase boli Levičania majster Slovenska dve sezóny v rade (2022, 2023). Okrem toho ovládli Alpsko-jadranský pohár, boli pravidelným účastníkom Európskeho pohára FIBA a absolvovali finále Česko-slovenského pohára s prestížnym Nymburkom.

Bol to pocit eufórie z úspechu, ktorý sa stal ich drogou. Sú na nej závislí, ženie ich vpred a túžia ju znovu okúsiť. Stúpali však postupne, krok za krokom.

„Klub je má dobre nastavenú dlhodobú víziu fungovania, nerobia sa v ňom žiadne unáhlené a rýchle rozhodnutia," odkrýval tajomstvo úspechu Garaj.

Šéf Patriotov v tom čase netušil, kam jeho klub za necelé dva roky vyletí. Získal ďalšie dva domáce tituly, z toho jeden v dramatickej sérii s bratislavským Interom, no predovšetkým pobláznil (nielen) basketbalových fanúšikov postupom do prestížnej Ligy majstrov, v ktorej Levičania vypredali všetky domáce zápasy a prebojovali sa do boja o osemfinále.

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - AEK Atény v Lige majstrov.
Momentka zo zápasu Patrioti Levice - AEK Atény v Lige majstrov. (Autor: Sportnet/Jakub Kania)

Okúsili úroveň, akú si na vlastnej koži doposiaľ nevyskúšal ani jeden slovenský klub. Ich divokú jazdu zastavil až druhý tím nemeckej Bundesligy Würzburg Baskets. S Patriotmi sa vytrápil v trojzápasovej sérii, ktorú otvorili prekvapivou výhrou Levičania. 

V porovnaní slovenského a nemeckého basketbalu bolo jasné, kto je favorit. Würzburg sa dá zdolať, ale nie zdolávať. 

Patrioti nehrali v Lige majstrov basketbal s veľkým počtom strelených bodov, asistencií či s vydarenou streľbou z diaľky. Hrali účinný, efektívny a bojovný basketbal. Hrali to, na čo mali a často niečo navyše. A to ako outsider a nováčik súťaže.

VIDEO: Zostrih zápasu Würzburg - Levice

Príbeh skromného klubu z krajiny, v ktorej doposiaľ mnohí ani netušili, že v nej existuje klubový basketbal, zaujal aj v basketbalovej Európe.

Levice v Lige majstrov porazili zvučné kluby s väčšími rozpočtami a modernejšími halami, vďaka čomu si na seba sčasti uplietli bič.

Snímka na plnú halu v druhom stretnutí play-in Ligy majstrov Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets 8. januára 2026 v Bratislave.
Snímka na plnú halu v druhom stretnutí play-in Ligy majstrov Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets 8. januára 2026 v Bratislave. (Autor: TASR/Pavel Neubauer)

Tak, ako sú Patrioti hladní po pocite víťazstva a eufórii z úspechu, budú ešte viac nenásytní priaznivci, ktorí si budú chcieť zážitky a emócie z Ligy majstrov zopakovať.

Ak budú chcieť podobný úspech zopakovať, potrebujú Levičania ovládnuť slovenskú ligu a následne prejsť cez niekoľko súperov, ktorí budú minimálne rovnako kvalitní (ale aj kvalitnejší) ako oni.

Našťastie pre fanúšikov majú ľudia v klube Patrioti Levice radi veľké výzvy a ambíciu dokázať niečo veľkolepé.

Basketbal

Basketbal

    Brice Sensabaugh
    Brice Sensabaugh
    VIDEO: NBA má novú hviezdu. Náhradník Utahu odohral životný zápas
    dnes 09:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Levice ukázali, že aj na Slovensku vedia robiť basketbal (komentár)