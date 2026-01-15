Levice ukázali, že aj na Slovensku vedia robiť basketbal (komentár)

„To, kde sme, nám nespadlo z neba. Tvrdo sme si to odpracovali a bola to niekoľkoročná drina," opisoval v apríli 2024 úspechy basketbalového klubu Patrioti Levice generálny manažér Ladislav Garaj.
V tom čase boli Levičania majster Slovenska dve sezóny v rade (2022, 2023). Okrem toho ovládli Alpsko-jadranský pohár, boli pravidelným účastníkom Európskeho pohára FIBA a absolvovali finále Česko-slovenského pohára s prestížnym Nymburkom.
Bol to pocit eufórie z úspechu, ktorý sa stal ich drogou. Sú na nej závislí, ženie ich vpred a túžia ju znovu okúsiť. Stúpali však postupne, krok za krokom.
„Klub je má dobre nastavenú dlhodobú víziu fungovania, nerobia sa v ňom žiadne unáhlené a rýchle rozhodnutia," odkrýval tajomstvo úspechu Garaj.
Šéf Patriotov v tom čase netušil, kam jeho klub za necelé dva roky vyletí. Získal ďalšie dva domáce tituly, z toho jeden v dramatickej sérii s bratislavským Interom, no predovšetkým pobláznil (nielen) basketbalových fanúšikov postupom do prestížnej Ligy majstrov, v ktorej Levičania vypredali všetky domáce zápasy a prebojovali sa do boja o osemfinále.
Okúsili úroveň, akú si na vlastnej koži doposiaľ nevyskúšal ani jeden slovenský klub. Ich divokú jazdu zastavil až druhý tím nemeckej Bundesligy Würzburg Baskets. S Patriotmi sa vytrápil v trojzápasovej sérii, ktorú otvorili prekvapivou výhrou Levičania.
V porovnaní slovenského a nemeckého basketbalu bolo jasné, kto je favorit. Würzburg sa dá zdolať, ale nie zdolávať.
Patrioti nehrali v Lige majstrov basketbal s veľkým počtom strelených bodov, asistencií či s vydarenou streľbou z diaľky. Hrali účinný, efektívny a bojovný basketbal. Hrali to, na čo mali a často niečo navyše. A to ako outsider a nováčik súťaže.
VIDEO: Zostrih zápasu Würzburg - Levice
Príbeh skromného klubu z krajiny, v ktorej doposiaľ mnohí ani netušili, že v nej existuje klubový basketbal, zaujal aj v basketbalovej Európe.
Levice v Lige majstrov porazili zvučné kluby s väčšími rozpočtami a modernejšími halami, vďaka čomu si na seba sčasti uplietli bič.
Tak, ako sú Patrioti hladní po pocite víťazstva a eufórii z úspechu, budú ešte viac nenásytní priaznivci, ktorí si budú chcieť zážitky a emócie z Ligy majstrov zopakovať.
Ak budú chcieť podobný úspech zopakovať, potrebujú Levičania ovládnuť slovenskú ligu a následne prejsť cez niekoľko súperov, ktorí budú minimálne rovnako kvalitní (ale aj kvalitnejší) ako oni.
Našťastie pre fanúšikov majú ľudia v klube Patrioti Levice radi veľké výzvy a ambíciu dokázať niečo veľkolepé.