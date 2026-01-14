ONLINE: Würzburg Baskets - Patrioti Levice dnes, Liga majstrov LIVE (play-in, 3. zápas)

Würzburg Baskets - Patrioti Levice: ONLINE prenos zo zápasu Ligy majstrov.
Sportnet|14. jan 2026 o 15:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu play-in basketbalovej Ligy majstrov: Würzburg Baskets - Patrioti Levice.

Basketbalisti tímov Patrioti Levice - Würzburg Baskets dnes hralú tretí zápas play-in Ligy majstrov.

Levice čaká tretí rozhodujúci zápas, prvý vyhrali vo Würzburgu 92:89, následne doma prehrali 56:74.

Kde sledovať basketbal?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live prenos.

ONLINE PRENOS: Würzburg Baskets - Patrioti Levice dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, play-in, výsledky, streda, NAŽIVO)

Liga majstrov  2025/2026
14.01.2026 o 18:30
Würzburg
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Levice
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30. Dnes budeme sledovať rozhodujúci súboj basketbalistov Levíc a nemeckého mužstva Würzburg.

Patrioti Levice sa ako prvý slovenský basketbalový klub kvalifikovali do hlavnej častí Ligy majstrov. Po parádnych výkonoch v základnej časti si vybojovali účasť vo vyraďovacej časti. Úvodný duel na pôde nemeckého súpera Würzburg Baskets dokázali senzačne hráči Levíc zvíťaziť tesne 92:89. Na palubovke Levíc však jasne zvíťazilo nemecké mužstvo 74:56. Dnes sa teda rozhodne o postupujúcom.
