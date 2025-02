Česko-slovenský pohár má prvého víťaza zo Slovenska. Piešťanské Čajky si poradili s Brnom

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Veľmi sa teším. Som unavený, ale všetko prekrýva radosť z víťazstva. Konečne sme zlomili to, že sme potrebovali vyhrať ťažký a vyrovnaný zápas. Som rád, že sme si dokázali, že to vieme. Pevne verím, že nám to pomôže.“

Alexandra Buknová, hráčka Piešťan: „Som úprimne veľmi šťastná a teší ma to. Som rada, že sme to takto zvládli. Bol to náročný turnaj, ale víťazný koniec chutí veľmi dobre.“

Ke'Shunan Jamesová, MVP Final Four: „Vždy to znie super, byť najužitočnejšou hráčkou turnaja. Je to fajn pocit. Som rád, že mám také spoluhráčky. Teší ma, že všetky stoja za mojim chrbtom, pretože bez spoluhráčok by som nebola ničím. Bez nich by som nebola MVP.“

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Myslím si, že to pre nás bola výborná škola. Sú to zápasy, ktoré hľadáme a chceme ich hrať. Sme veľmi šťastní, že sme mali túto možnosť. Je bonusom, že sa nám podarilo zvíťaziť v jednom z tých zápasov. Oproti piatku sme vyzerali oveľa lepšie. Chomutov sme dlho nevedeli zlomiť, ale napokon sme to ustáli, za čo som rád."