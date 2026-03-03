Čajky napravili zaváhanie z predošlého zápasu. V šlágri si poradili s Bystričankami

Piešťanské Čajky.
Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
TASR|3. mar 2026 o 20:09
Ružomberok si poradil so Šamorínom.

Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Tipos extraligy nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 68:44 a upevnili si vedenie v tabuľke.

ŠBK Šamorín prehral s MBK Ružomberok 36:67.

Tipos extraliga žien, nadstavbová časť - 8. kolo

Skupina o 1. - 6. miesto:

Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica 68:44 (35:26)

Najviac bodov: Herminjardová 16, Tyová Farcyová 14, Kozáková 11 - Užovičová 11, Tulonenová 8, Urbanová 7

ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 36:67 (11:27)

Najviac bodov: Pančuková 13, Kononučenková 10, Hrymaljuková 5 - Šedivá a Mikovčáková po 10, Kaľužná 9

YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava 78:82 (36:41)

Najviac bodov: Pittmanová 26, Johnsonová 20, Reneeová Bellová 16 - Rodáková 27, Vargová, Tripkovičová a Keltosová po 14

