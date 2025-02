VIDEO: Dončič prvýkrát čelil svojmu bývalému klubu. Vôbec ho nešetril a dosiahol triple-double

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA nad Dallasom 107:99.

"Ani neviem, ako som zvládol svoje emócie. Boli to divné momenty. Nevedel som, čo robím, ale som rád, že sme zvíťazili.

Nespal som dobre, nedá sa to celé vysvetliť. Bol to iný zápas, no som rád, že je už za mnou," popísal Dončič na pozápasovej tlačovej konferencii svoje myšlienkové pochody.

Cez stretnutie si neodpustil niekoľkokrát diskusiu s rozhodcami a pohľadov na lavičku bývalého tímu.

"Popasoval sa s tým najlepšie, ako sa dalo. Máte množstvo emócií, keď odovzdáte a obetujete toho veľa jednej značke," povedal na adresu spoluhráča LeBron James.

VIDEO: Zostrih akcii Dončiča a Jamesa