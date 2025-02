Zvíťazia peniaze nad športovým duchom? Za výmenou Dončiča môže byť túžba po kasínach

DALLAS. Už prešla nejaká doba od zrejme najväčšieho trejdu v histórii NBA. Luka Dončič smeroval z Dallasu Mavericks do Los Angeles Lakers, opačnou cestou šiel Anthony Davis. Americký YouTuber Atrioc prišiel s konšpiráciou, čo môže stáť za odchodom najväčšej hviezdy Dallasu k LeBronovi Jamesovi. Za všetkým podľa neho stojí majiteľ klubu v Dallase Patrick Dumont, miliardár a podnikateľ v oblasti kasín a gamblingu. Podiel kúpil od svojej tety Miriam Adelsonovej.

Dumont spoločne s rodinou kúpil väčšinový podiel klubu v štáte Texas, kde je hazard zakázaný.

To sa môže zmeniť počas zasadnutia texaských zákonodarcov, ktorí sa stretávajú každé dva roky. Najbližšie stretnutie majú na pláne práve v roku 2025.

Na túto zmenu tlačí práve rodina Adelsonová, ktorá založila Sport Betting Alliance, v ktorej zamestnáva bývalých texaských zákonodarcov. Ak sa nepodarí presadiť zákon o legalizácii hazardu v Texase, špekuluje sa, že Dallas by sa mohol presťahovať do Las Vegas. Dokázať to chcú majitelia ničením klubu výsledkovo aj po marketingovej stránke.

Ako sa to teda týka Dončiča? Ak by ostal s Mavericks, mohol podpísať kontrakt na 345 miliónov dolárov na päť rokov, čo by bola zdrvujúca suma pre Dallas. Sledovanosť NBA z roka na rok klesá a Lukov prestup do Lakers je pre šéfa ligy Adama Silvera darom z nebies.

Mimochodom, už nejaký čas je favoritom na získanie nového tímu v NBA jedno mesto, a to Las Vegas. Raj kasín, hráčov a Adelsonov. Relokáciou Mavericks do Vegas by Adelsonová a Dumont zarobili rozprávkové peniaze. A mohlo by im byť úplne jedno, či klub vyhráva, alebo je v lige najhorší. Vegas navyše najmä v NHL dokázalo, že je na tím v najlepších ligách pripravené. Od roku 2020 hrajú vo Vegas aj Raiders z NFL.