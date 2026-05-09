Knicks sú už len krok od postupu do finále konferencie, úradoval aj hviezdny Francúz

Basketbalisti New Yorku Knicks sú krok od postupu do finále Východnej konferencie NBA. V treťom stretnutí série 2. kola zvíťazili v noci na sobotu na palubovke Philadelphie 108:94 a vedú 3:0 na zápasy.
Knicks tradične potiahol Jalen Brunson. Na palubovke strávil 38 minút, z poľa premenil každú druhú strelu a zápas zakončil s 33 bodmi a 9 asistenciami.
„Naši chalani odviedli dobrú robotu. Vedeli sme, že súper nastúpi s energiou, za sebou bude mať publikum. Philadelphia má dobrý tím, ktorý prinesie niečo extra.
V úvode na nás vybehli, ale my sme v ďalších troch štvrtinách našli to, čo bolo potrebné. Skvelá odpoveď tímu, ktorý má skúsenosti a dokázal zareagovať.
Nepúšťali sme ich na hranicu trestného hodu, k bodom z protiútokov a nám to išlo po ofenzívnej stránke. Vyhrať u súpera je vždy super, hlavne po dobrej defenzíve v záverečnej štvrtine,“ povedal tréner Knicks Mike Brown.
VIDEO: Top 5 akcii hracieho večera NBA
San Antonio zvíťazilo v Minnesote 115:108 a ujalo sa vedenia 2:1 v sérii.
V drese víťazných Spurs zažiaril Francúz Victor Wembanyama s 39 bodmi a 15 doskokmi, Timberwolves nestačilo 32 bodov a 14 doskokov Anthonyho Edwardsa.
Wemby sa stal len historicky štvrtým hráčom, ktorý dokázal v zápase play-off nazbierať minimálne 35 bodov, 15 doskokov a 5 blokov. Doplnil tak trojicu Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon a Kareem Abdul-Jabbar.
„Ešte sme nič nedokázali, sme tak na polceste v tejto sérii. Myslím si, že sme predviedli v tomto stretnutí niektoré naše silné stránky.
Ukázali sme, že v tomto treba pokračovať. Čo sa týka mojich štatistík, je skvelé byť v takej spoločnosti,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii.
NBA - 2. kolo play-off:
Semifinále Východnej konferencie
Philadelphia 76ers - New York Knicks 94:108
Najviac bodov: Oubre 22, Embiid 18, Maxey 17 - Brunson 33, Bridges 23, Shamet 15
/stav série 0:3/
Semifinále Západnej konferencie
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 108:115
Najviac bodov: Edwards 32 (14 doskokov), Reid 18, McDaniels 17 - Wembanyama 39 (15 doskokov), Fox 17, Castle (12 asistencií) a Vassell po 13
/stav série 1:2/