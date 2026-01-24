Základná časť je na konci. Do nadstavby vstúpia ako líderky basketbalistky Piešťan

Sobotňajšími troma stretnutiami 18. kola sa uzatvorila základná časť basketbalovej Tipos extraligy žien v sezóne 2025/2026 a rozdelila súťaž na nadstavbové skupiny o 1. - 6. miesto, respektíve 7. - 10. miesto.
Na prvej priečke sa umiestnili hráčky Piešťanských Čajok, úradujúce šampiónky sa vyšvihli na čelo tabuľky triumfom v šlágri 18.kola 77:60 nad Sláviou Banská Bystrica.
„Zvládli sme to, aj keď prvý polčas nebol z našej strany veľmi oslnivý, ale presne tak, ako sme celý týždeň trénovali, tak sa nám to vrátilo.
Som rád, že si dievčatá po polčase vstúpili do svedomia a začali úplne inak brániť, hrať s úplne inou intenzitou v obrane.
Dokázali sme si vytvoriť dobré pozície, ktoré sme premieňali. Hlavné bolo to, že sme veľmi dobre bránili,“ vyjadril sa pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.
Druhé miesto patrí MBK Ružomberok, svoju víťaznú sériu natiahol na tri duely, keď uspel v Šamoríne 91:58. V treťom sobotňajšom zápase Young Angels Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 94:76.
Tipos EXZ - 18. kolo základnej časti:
ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 58:91 (24:52)
Najviac bodov: Slama 20, Hrimaljuková 14, Pančuková 12 - Jackovecová a Kaliuzhna po 16, Štefančová 15
Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:60 (38:36)
Najviac bodov: Herminjardová 16, Buknová a Kozáková po 12 - Jarošová 13, Chovaníková a McGrudová po 9, 650 divákov.
Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 94:76 (47:33)
Najviac bodov: Pittmanová 18, Johnsonová 17, Pelánová 15 - Šafáriková 32, Piscová 16, Krajčírová 12