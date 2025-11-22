Čajky nezvládli už druhý šláger sezóny a padajú. Ružomberok bol dominantný

Liana Užovičová (Banská Bystrica) a Hana Jakubčeková počas 9. kola TIPOS Extraligy v basketbale žien Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
TASR|22. nov 2025 o 20:46
Čajky si prehrali dobre rozbehnutý zápas v poslednej štvrtine.

Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v šlágri 9. kola TIPOS Extraligy nad Piešťanskými Čajkami 75:66.

O svojom triumfe rozhodli v záverečnej štvrtine. Ružomberok si poradil so Šamorínom 75:35.

TIPOS Extraliga - 9. kolo

BK ŠK UMB Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava 33:51 (12:30)

Najviac bodov: Holíková a Rostocká po 8, Matejčíková a Oravcová po 6 - Tripkovičová 16, Marcová 9, Vargová a Kňazeová po 6

CBK Košice - BK AS Trenčín 86:53 (46:28)

Najviac bodov: Kašperanová 22, Kmetoniová 15, Czakóová 14 - Mamráková 16, Bučková 12, Urbanová 8

MBK Ružomberok - ŠBK Šamorín 75:35 (36:23)

Najviac bodov: Jackovecová 16, Kaľužná 14, Šedivá 12 - Pančuková 12, Hrymaľuková 11, Kononučenková 9

Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky 75:66 (34:38)

Najviac bodov: Simpsonová 19, Užovičová 117, Pinzanová 15 - Schwarzová 16, Farcyová 13, Herminjardová 10

