James prekonal rekord NBA a slávil triumf. Durant sa dostal medzi strelcami pred Jordana

Americký basketbalista LeBron James v noci na nedeľu prekonal rekord NBA v počte odohratých zápasov v základnej časti sezóny, keď nastúpil na svoj 1612. duel.
Štyridsaťjedenročný hráč Los Angeles Lakers dosiahol tento míľnik v stretnutí na palubovke Orlando Magic, v ktorom jeho tím zvíťazil 105:104. Doterajší rekord držal Robert Parish od roku 1997.
Štvornásobný šampión NBA vyrovnal Parishov rekord vo štvrtok ohromujúcim spôsobom, keď zaznamenal triple double pri víťazstve Lakers nad Miami Heat. James dosiahol historické maximum v počte odohratých duelov vo svojej 23. sezóne.
„V jeho hlave sa nemôžu diať normálne veci, keď to robí tak dobre na takej vysokej úrovni. Nemá už čo dokazovať, ale stále si nájde niečo, čo ho motivuje a je to krásne,“ uviedol podľa AFP na adresu Jamesa jeho spoluhráč Austin Reaves.
James odohral vrátane play off celkovo 1904 zápasov, čo je takisto maximum. Lakers zaznamenali deviate víťazstvo za sebou.
Kevin Durant vystriedal legendárneho Michaela Jordana na piatom mieste historickej tabuľky strelcov. Na výhre Houstonu nad Miami 123:122 sa podieľal 27 bodmi a celkovo ich dal v kariére 32.294 bodov, o dva body viac ako Jordan.
"Tak ešte štyroch mám pred sebou," povedal s úsmevom 37-ročný Durant. Na štvrtom mieste figuruje Kobe Bryant s 33.643 bodmi, prvý je LeBron James, ktorý dal zatiaľ 43.241 bodov.
"Je to legenda a byť pri tom, keď prekonáva takých slávnych hráčov, je vážne inšpirujúce a úžasné," povedal Amen Thompson, ktorý rozhodol o tesnej výhre Houstonu. V stretnutí si pripísal 24 bodov a 18 doskokov, Reed Sheppard prispel 23 bodmi a 14 asistenciami.
Durant už v tomto ročníku prekonal strelecké výkony Wilta Chamberlaina (31.419 bodov) či Dirka Nowitzkého (31.560). "Je pre nás pocta pri tom byť. Pre nás všetkých, "uviedol tréner Rockets Ime Udoka.
Miami napokon proti Houstonu nestačil ďalší výborný výkon Bama Adebaya, ktorý dosiahol 32 bodov a 21 doskokov. S 25 bodmi mu sekundoval Tyler Herro a s 21 Simone Fontecchio.
NBA - výsledky:
Washington - Oklahoma City 111:132
Charlotte - Memphis 124:101
New Orleans - Cleveland 106:111
Orlando - LA Lakers 104:105
Atlanta - Golden State 126:110
Houston - Miami 123:122
San Antonio - Indiana 134:119
Dallas - LA Clippers 131:138 pp
Utah - Philadelphia 116:126
Phoenix - Milwaukee 105:108
