Levice doma proti Komárnu nepoľavili, Prievidza prehrala v Lučenci

BRATISLAVA. Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice zvíťazil doma v 2. kole nad Komárnom 103:90.
Domácu palubovku uhájil aj Lučenec, keď si poradil s Prievidzou po výsledku 88:80. Handlová uspela na palubovke Spišských Rytierov 66:60.
TIPOS SBL - 2. kolo:
Patrioti Levice - BC Komárno 103:90 (55:51)
najviac bodov: McGill 34, Wesson 24, Carius, Krajčovič a Musič po 11 - Wiggins 27, Lawrence a Volárik po 11
BKM Lučenec - BC Prievidza 88:80 (52:40)
najviac bodov: Wright 33, Beaubrun 16, Yap 12 - Reynolds a Toussaint po 20, Thomas 18
Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 60:66 (28:41)
najviac bodov: Hill 15, Jefferson 11, Kenney 9 (13 doskokov) - Šljivančanin 15 (10 doskokov), Kováčik 12, Gutalj a Nikolič po 7