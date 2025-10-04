Levice doma proti Komárnu nepoľavili, Prievidza prehrala v Lučenci

Hráči Patrioti Levice
Hráči Patrioti Levice (Autor: TASR)
TASR|4. okt 2025 o 20:24
Handlová vyhrala na Spiši.

BRATISLAVA. Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice zvíťazil doma v 2. kole nad Komárnom 103:90.

Domácu palubovku uhájil aj Lučenec, keď si poradil s Prievidzou po výsledku 88:80. Handlová uspela na palubovke Spišských Rytierov 66:60.

TIPOS SBL - 2. kolo:

Patrioti Levice - BC Komárno 103:90 (55:51)

najviac bodov: McGill 34, Wesson 24, Carius, Krajčovič a Musič po 11 - Wiggins 27, Lawrence a Volárik po 11

BKM Lučenec - BC Prievidza 88:80 (52:40)

najviac bodov: Wright 33, Beaubrun 16, Yap 12 - Reynolds a Toussaint po 20, Thomas 18

Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 60:66 (28:41)

najviac bodov: Hill 15, Jefferson 11, Kenney 9 (13 doskokov) - Šljivančanin 15 (10 doskokov), Kováčik 12, Gutalj a Nikolič po 7

Tabuľka Tipos SBL

