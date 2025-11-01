Repríza finále patrila opäť Leviciam. Prievidza získala jubilejné 100. víťazstvo v baníckom derby

Fotka zo zápasu BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice.
Fotka zo zápasu BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice. (Autor: TASR)
TASR|1. nov 2025 o 20:30
Úspešnú premiéru má za sebou nový tréner Nitry.

BRATISLAVA. Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po siedmom kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy jediným tímom, ktorý ešte v aktuálnom ročníku neprehral.

V repríze finále z predchádzajúcej sezóny uspeli na palubovke Slovana Bratislava výsledkom 86:73.

VIDEO: Hodnotenie trénera Levíc M. Madzina

VIDEO: Hodnotenie trénera Slovana A. Nagliča

Premiéra Martina Blaha v pozícii hlavného trénera dopadla úspešne, Nitra Blue Wings zdolala doma Spišských Rytierov 91:76.

V 151. edícii hornonitrianskeho derby triumfovala Prievidza nad Handlovou 79:61, čím dosiahla svoje sté víťazstvo vo vzájomných zápasoch.

Prvej výhry sa dočkal nový tréner Komárna Djordje Ilič, jeho zverenci zdolali doma Iskru Svit 85:78.

﻿Tipos SBL - 7. kolo:

Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri 91:76 (42:37)

Najviac bodov: Underwood 20 (13 doskokov), Ragland 18, Jones 13 - Jefferson 21, Kenney 12, Kincel 11

BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 73:86 (37:34)

Najviac bodov: Medford 15, Radovanovič 12, Kovačevič, Stevenson a Szabó po 11 - McGill 32, Carius a Wesson po 15

BC Prievidza - MBK Baník Handlová 79:61 (40:29)

Najviac bodov: Hlivák a Thomas po 17, Tolbert 13 - Kováčik 15, Šljivančanin 12, Deang a Henson po 9

BC Komárno - Iskra Svit 85:78 (41:46)

Najviac bodov: Henry 19, Gray 18, Lawrence 17 - Jackson 21, Witt 18, Matušek 10

Tabuľka Tipos SBL

    Fotka zo zápasu BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice.
    Fotka zo zápasu BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice.
    Repríza finále patrila opäť Leviciam. Prievidza získala jubilejné 100. víťazstvo v baníckom derby
    dnes 20:30
