Repríza finále patrila opäť Leviciam. Prievidza získala jubilejné 100. víťazstvo v baníckom derby

BRATISLAVA. Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po siedmom kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy jediným tímom, ktorý ešte v aktuálnom ročníku neprehral.
V repríze finále z predchádzajúcej sezóny uspeli na palubovke Slovana Bratislava výsledkom 86:73.
VIDEO: Hodnotenie trénera Levíc M. Madzina
VIDEO: Hodnotenie trénera Slovana A. Nagliča
Premiéra Martina Blaha v pozícii hlavného trénera dopadla úspešne, Nitra Blue Wings zdolala doma Spišských Rytierov 91:76.
V 151. edícii hornonitrianskeho derby triumfovala Prievidza nad Handlovou 79:61, čím dosiahla svoje sté víťazstvo vo vzájomných zápasoch.
Prvej výhry sa dočkal nový tréner Komárna Djordje Ilič, jeho zverenci zdolali doma Iskru Svit 85:78.
Tipos SBL - 7. kolo:
Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri 91:76 (42:37)
Najviac bodov: Underwood 20 (13 doskokov), Ragland 18, Jones 13 - Jefferson 21, Kenney 12, Kincel 11
BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 73:86 (37:34)
Najviac bodov: Medford 15, Radovanovič 12, Kovačevič, Stevenson a Szabó po 11 - McGill 32, Carius a Wesson po 15
BC Prievidza - MBK Baník Handlová 79:61 (40:29)
Najviac bodov: Hlivák a Thomas po 17, Tolbert 13 - Kováčik 15, Šljivančanin 12, Deang a Henson po 9
BC Komárno - Iskra Svit 85:78 (41:46)
Najviac bodov: Henry 19, Gray 18, Lawrence 17 - Jackson 21, Witt 18, Matušek 10