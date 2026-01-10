Piešťany zvládli šláger s Ružomberkom, pripísali si siedmy triumf v sérii

TASR|10. jan 2026 o 22:01
Čajky sa dotiahli na svoje súperky.

Basketbalistky tímu Piešťanské Čajky zdolali v sobotňajšom šlágri 16. kola Tipos extraligy hráčky MBK Ružomberok 70:54.

Pripísali si tak siedmy triumf v sérii a v tabuľke sa dotiahli na svoje súperky. Piešťany, Ružomberok a Slávia Banská Bystrica majú zhodnú bilanciu 14 triumfov a 2 prehier.

CBK Košice zvíťazil nad Ivankou pri Dunaji 80:74 (39:39). Kapitánka domácich Lucia Kašperanová zaznamenala 41 bodov a zlepšila tak sezónny rekord súťaže.

Tipos extraliga žien - 16. kolo:

BK AS Trenčín - Slávia ŠKP Banská Bystrica 40:121 (18:61)

najviac bodov: Jamazakiová 14, Urbanova 9, Šoltésová 5 - Pinzanová 21, Janštová 19 (14 doskokov), Chovaníková a Žilinská po 17, 150 divákov

CBK Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 80:74 (39:39)

najviac bodov: Kašperanová 41, Staníková 10, Kmetoniová 9 (13 doskokov) - Gažiová 21, Krajčírová 20, Šafáriková 19, 100 divákov

BK ŠK UMB Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice 49:62 (29:35)

najviac bodov: Rostocká 13 (12 doskokov), Háberová a Matejčíková po 11 - Pittmanová 14, Hudecová 13, Bellová 10, 50 divákov

ŠBK Šamorín - BC Slovan Bratislava 53:71 (18:40)

najviac bodov: Hrymaľuková 16, Kononučenková a Pančuková 13 - Keltosová 13, Tripkovičová 11, Rodáková a Vargová po 10

Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 70:54 (33:25)

najviac bodov: Buknová 24, Farcyová 11, Kozáková 10 - Jackovecová 19, Šedivá 17, Andělová 8, 753 divákov

Tabuľka Tipos extraligy žien

    dnes 22:01
