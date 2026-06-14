Oslavy titulu Knicks sprevádzali nepokoje, polícia zadržala desiatky ľudí

Polícia zadržala desiatky ľudí počas osláv titulu Knicks
Fotogaléria (29)
Polícia zadržala desiatky ľudí počas osláv titulu Knicks (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jún 2026 o 22:38
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Médiá informovali o bodných útokoch či streľbe.

Oslavy prvého titulu basketbalistov New York Knicks v NBA po 53 rokoch zatienili násilnosti v uliciach mesta.

Podľa polície zadržali v noci na nedeľu 63 osôb a zranenia utrpelo desať policajtov. Médiá informovali aj o viacerých bodných útokoch, streľbe na 17-ročného mladíka a poškodení viacerých policajných vozidiel.

Tisíce fanúšikov zaplavili Manhattan po víťazstve Knicks nad San Antoniom Spurs 94:90 v piatom finálovom zápase, ktorým newyorský klub ukončil jedno z najdlhších čakaní na titul v americkom profesionálnom športe.

Po pokojnom začiatku osláv sa situácia v okolí Madison Square Garden a Times Square vyostrila. Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových majstrovstiev sveta slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.

Fotogaléria zo zápasu San Antonio Spurs - New York Knicks (finále NBA)
New York Knicks guard Jalen Brunson (11) and San Antonio Spurs guard Stephon Castle reach for a jump ball during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA Finals
San Antonio Spurs guard De'aaron Fox (4) rebounds as New York Knicks guard Landry Shamet (44) defends during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA Finals
New York Knicks guard Jalen Brunson (11) and San Antonio Spurs guard Stephon Castle battle for the ball during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA Finals
New York Knicks forward Og Anunoby (8) rebounds as San Antonio Spurs guard Stephon Castle defends during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA Finals
29 fotografií
New York Knicks guard Jalen Brunson (11) spins as San Antonio Spurs center Luke Kornet (7) looks on during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Keldon Johnson (3) shoots against the New York Knicks during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama dunks against the New York Knicks during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) dunks over New York Knicks forward Og Anunoby (8) during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama shoots as New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) defends during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks fans watch Game 5 of the NBA Finals basketball series against the San Antonio Spurs, Saturday, June 13, 2026, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah)New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) tries to drive on San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama knocks the ball away from New York Knicks center Karl-Anthony Towns, center, during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks owner James L. Dolan celebrates with his players after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks pose for photographers with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks guard Jalen Brunson holds the MVP trophy after the Knicks defeated the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks pose for photographers with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks fans celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks guard Jalen Brunson holds the MVP trophy after the Knicks defeated the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks center Karl-Anthony Towns, right, hugs forward Og Anunoby during the after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA Finals

Starosta New Yorku Zohran Mamdani odsúdil násilnosti a zdôraznil, že drvivá väčšina obyvateľov oslavovala primerane.

„Opakovane sme zdôrazňovali, že bez ohľadu na nadšenie nebudeme tolerovať násilie voči policajtom ani voči ostatným ľuďom,“ uviedol podľa DPA. Na štvrtok je v Manhattane naplánovaný veľký sprievod.

Oslavy vyvrcholia slávnostným ceremoniálom pred radnicou, kde tím okolo najužitočnejšieho hráča finále (MVP) Jalena Brunsona prevezme od starostu kľúče od mesta.

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    Polícia zadržala desiatky ľudí počas osláv titulu Knicks
    Polícia zadržala desiatky ľudí počas osláv titulu Knicks
    Oslavy titulu Knicks sprevádzali nepokoje, polícia zadržala desiatky ľudí
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