Oslavy titulu Knicks sprevádzali nepokoje, polícia zadržala desiatky ľudí

Oslavy prvého titulu basketbalistov New York Knicks v NBA po 53 rokoch zatienili násilnosti v uliciach mesta.
Podľa polície zadržali v noci na nedeľu 63 osôb a zranenia utrpelo desať policajtov. Médiá informovali aj o viacerých bodných útokoch, streľbe na 17-ročného mladíka a poškodení viacerých policajných vozidiel.
Tisíce fanúšikov zaplavili Manhattan po víťazstve Knicks nad San Antoniom Spurs 94:90 v piatom finálovom zápase, ktorým newyorský klub ukončil jedno z najdlhších čakaní na titul v americkom profesionálnom športe.
Po pokojnom začiatku osláv sa situácia v okolí Madison Square Garden a Times Square vyostrila. Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových majstrovstiev sveta slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani odsúdil násilnosti a zdôraznil, že drvivá väčšina obyvateľov oslavovala primerane.
„Opakovane sme zdôrazňovali, že bez ohľadu na nadšenie nebudeme tolerovať násilie voči policajtom ani voči ostatným ľuďom,“ uviedol podľa DPA. Na štvrtok je v Manhattane naplánovaný veľký sprievod.
Oslavy vyvrcholia slávnostným ceremoniálom pred radnicou, kde tím okolo najužitočnejšieho hráča finále (MVP) Jalena Brunsona prevezme od starostu kľúče od mesta.