Senzácia pod košmi. Lídra z Nitry zdolalo len 5 hráčov Svitu

„Pri pohľade na súpisky málokto veril, že by päťčlenné béčko Svitu mohlo pripraviť suverénnemu lídrovi prvú prehru v sezóne. Súboj Dávida s Goliášom však mal nečakaný priebeh a aj konečný výsledok,“ dodáva web.

Výhra pätice zo Svitu je o to fascinujúcejšia, že za Nitru nastúpili viacnásobní majstri Slovenska ako Jozef Vojtek, Milan Žiak, Roman Vido či Ladislav Stojanov.

Nadšenie po zápase neskrýval ani basketbalista Svitu Adam Monček:

„Veľmi dobrý a zaujímavý zápas, vypustili sme zo seba maximum. Pricestovali sme len piati, preto sme nemali veľké očakávania. Samozrejme, chceli sme uhrať čo najlepší výsledok. Nitra s veľmi kvalitným kádrom však doteraz neprehrala, takže sme tomu veľmi neverili.

S postupom času sme v zápase videli našu šancu, že to môže byť reálne. Celý zápas bol v našej réžii a aj keď sa Nitra v závere dotiahla, už to nestačilo. Teší ma víťazstvo. Našu pozíciu v súťaži to asi neovplyvní, ale každý z nás si zaslúži pochvalu,“ povedal po stretnutí.