Prievidza sa predstaví v Európe po 7 rokoch. Ideme zbierať skúsenosti, hovorí kouč

Hráči Prievidze mali síce v rukách 17-bodový náskok a dlho nepúšťali Fehérvár v súčte kvalifikačného dvojzápasu do priaznivého stavu, ale keď už to s ich nádejami nevyzeralo práve najlepšie, tak vtedy ukázali obrovskú vôľu a chuť. Jedným z lídrov tímu bol v týchto momentoch rozohrávač C.J. Jackson.

"V prvom polčase beriem vinu na seba, že som nebol dostatočne dobre pripravený a k dispozícii svojmu tímu. Po prestávke sa to zlepšovalo, každý si odviedol svoju robotu a pridal do bojovnosti ešte niečo viac. Vedeli sme, čo je potrebné urobiť a vďaka patrí aj fanúšikom, že nás podporovali. Dodali nám v závere energiu a je dobré, že sme bojovali.“

"V šatni som chalanom povedal, že som na nich hrdý. My sme si svoje urobili. Ako lucky looser sme sa dostali do skupiny, to bol náš jediný cieľ – postúpiť do skupinovej fázy.

V sobotu už nebude nikto riešiť, ako dopadol duel vo Fehérvári, ale že fanúšikovia Prievidze uvidia špičkové tímy vo svojej hale a aj naďalej budeme hrať pekný a atraktívny basketbal, ako tomu bolo v prvom kvalifikačnom zápase,“ povedal prievidzský kouč.

Jeho tím sa nakoniec dostal do skupiny ako najlepší z neúspešnej kvalifikačnej sedmičky tímov a je tak jasné, že pred sebou majú minimálne ďalších šesť európskych zápasov.

"Je to skvelá vec pre slovenský basketbal. Už je čas aj na Slovensku, aby sme sa viac podporovali, ak chceme posúvať slovenský basketbal. Treba viac držať spolu a reálne, je to pre všetkých reklama,“ vyhlásil krídelník Tomáš Mrviš.

Po siedmich rokoch sa Európsky pohár FIBA vracia do prievidzskej športovej haly, naposledy z toho bolo účasť v druhej fáze tejto súťaže. Teraz bude bronzový tím z predchádzajúceho ročníka Tipos SBL čeliť atraktívnym a známym súperom. V J-skupine odštartujú proti majstrovi Gruzínska a nedávnemu súperovi Levíc v štvrťfinále kvalifikácie Ligy majstrov, Kutaisi 2010.

Následne vycestujú za bulharským vicemajstrom Balkanom Botevgrad, s ktorým sa pred dvoma rokmi tiež konfrontovali Levice. A potom narazia na najzvučnejšieho súpera, španielske Bilbao. Semifinalista predchádzajúcej edície Európskeho pohára FIBA, v minulosti účastník Final Four Eurocupu alebo štvrťfinalista Euroligy.