Slovenky si chcú zabezpečiť postup ďalej. Maximálne splniť veci, povedal tréner

Slovenské basketbalové reprezentantky čakajú na domácej palubovke v Bratislave záverečné dva zápasy v C-skupine prvej fázy kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027.
Cyprus a Rumunsko nebudú jednoduchí súperi, povedal tréner Martin Pospíšil. Zároveň dodal, že hráčky nehlásili žiadne vážnejšie problémy a všetky sú k dispozícii.
Slovenky majú za sebou stredajšiu prehru 55:63 v Košaline s Poľskom, ktoré uspelo aj v novembri v Bratislave (62:55) a upevnilo si prvú priečku.
Chceme mať efektívnejší rýchly prechod
„Náš výkon bol kvalitnejší ako v prvom zápase s Poľskom, mal vyššie parametre. Obrovskou škodou bolo, že keď sme sa dostali na tri body, tak sme nespravili lepšie rozhodnutia.
Obrana nás držala, bola stabilná a nedávali sme Poľkám veci, ktoré preferujú. Proti Cypru to bude o nás, nemôžeme si v tomto klamať, my musíme byť proaktívni. Opäť musíme začať z obrany, aby sme súperky donútili k chybám.
Chceme mať efektívnejší rýchly prechod, aby z neho vyplynuli jednoduché body. Rumunsko ani Cyprus nebudú jednoduchí súperi. Máme pred sebou dva mimoriadne dôležité zápasy, ktoré chceme zvládnuť.
Chceme sa dobre pripraviť a maximálne splniť veci, ktoré máme v koncepte,“ uviedol na štvrtkovom mediálnom brífingu tréner slovenskej ženskej reprezentácie Martin Pospíšil.
VIDEO: Tréner Pospíšil počas brífingu
Už v sobotu 14. marca o 17.00 h sa Slovenky v Gopass Aréne stretnú s Cyprom, ktorý predtým zdolali 70:59.
Musíme sa spoliehať na tímový výkon
„Ja verím, že to bude z našej strany oveľa lepšie. Majú tam silnú, väčšiu podkošovú hráčku, ktorá nám robila problém. Takisto ďalšie hráčky sa tam chytili, ale nehrali sme v obrane kompaktne.
Ak to zlepšíme, čo sa nám podarilo už teraz v Poľsku, tak nebudeme mať veľký problém. Ale lopta je guľatá, takže sa musíme spoliehať na tímový výkon v obrane aj v útoku,“ povedala k duelu s Cyprom pivotka Alica Moravčíková.
Slovenské basketbalistky by rady zlepšili úspešnosť streľby za tri body. „Mentalita strelca je o viere v samého seba, že strela padne dnu. Ja by som bola rada, keby ani jedna z nás neváhala a nepochybovala o sebe, pretože pre niečo tam je.
Každá z nás má vo svojom klube líderskú pozíciu, čo musíme pretaviť aj do reprezentácie. Preto sme tu,“ poznamenala rozohrávačka Natália Martišková.
Svoje druhé víťazstvo v skupine si Slovenky pripísali proti Rumunsku (88:56), ktoré privítajú v Bratislave v utorok 17. marca o 18.00 h.
V basketbale vám nikto nedá nič zadarmo
„Podľa mojich informácii v rumunskom kádri prišlo k pár zmenám. Majú určite väčšiu kvalitu, ale ide o to, ako začneme zápas. V Rumunsku sme jasne ukázali, že sme tam prišli vyhrať. Nedali sme im nadýchnuť od prvého momentu. V basketbale vám nikto nedá nič zadarmo.
To, že ste s niekým vyhrali o dvadsať-tridsať bodov, v podstate nič neznamená. Môže to vo vás budovať sebadôveru, ale začína sa od 0:0 a môže to dopadnúť akokoľvek. Očakávam, že domáce prostredie nám pomôže, pretože máme skvelých ľudí na Slovensku, ktorí stále podporujú šport.
Dávajú priestor aj ženskému basketbalu, ktorý si to zaslúži. Chceme sa im odvďačiť naším výkonom,“ pokračovala Martišková.
Cieľom slovenského národného tímu je zabezpečiť si druhé miesto, ktoré znamená postup do druhej fázy kvalifikácie. Z tohto pohľadu bude najdôležitejšia odveta proti Rumunkám.
Slovenky majú priaznivú pozíciu a oprieť sa môžu o 32-bodový náskok z prvého vzájomného stretnutia. Tréner Pospíšil počíta s kompletným kádrom: „Hráčky nehlásili žiadne veľké problémy. V tejto časti sezóny sú tam vždy nejaké malé problémy, sezóna ide do vrcholu, ale myslím si, že každá jedna hráčka vie, o čo ide.“
Program C-skupiny
Sobota 14. marca: 17.00 h: Slovensko - Cyprus
Utorok 17. marca: 18.00 h: Slovensko - Rumunsko
Ešte pred štartom kvalifikácie posilnila slovenskú reprezentáciu Kyra Lambertová. Američanka so slovenským občianstvom nebola proti Poľkám súčasťou základnej päťky, naskočila z lavičky a pripísala si 5 bodov.
„Nemala žiadne problémy. Išli sme do toho s tým, že dodá energiu z lavičky. S Kyrou to bolo dohodnuté, vyrozprávané. Jasné, že chceme od nej určité veci, aby v určitých momentoch potiahla družstvo. Kyra na to má a veríme, že sa to ukáže v ďalších zápasoch. Ona je profesionálka a chce splniť rolu, ktorú tím v danom momente potrebuje,“ reagoval Pospíšil.
Proti Poľsku sa 14 bodmi blysla opora slovenského tímu Terézia Páleníková. „Je dobre nastavená a aj bude. Je to skúsená hráčka. Jasné, že v klube nemá úplne najlepšiu pozíciu, ale vie, aká je jej rola tu,“ dodal 44-ročný kormidelník.
V prvej fáze kvalifikácie si postup zabezpečia dvaja najlepší z každej skupiny a tri najlepšie celky z tretích miest. Až v druhej fáze sa hrá o účasť na záverečnom turnaji, z každej skupiny si miestenku na ME 2027 zabezpečia dva najlepšie tímy. Európsky šampionát (16. - 27. júna 2027) sa uskutoční opäť v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.
Užšia nominácia Slovenska
Hráčky: Nikola Dudášová (Club Balocesto Leganes/Šp.), Kyra Lambertová (Lattes Montpellier/Fr.), Alica Moravčíková, Ema Szmereková, Alexandra Buknová (všetky Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Sokol Hradec Kralové/ČR), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq LM/Fr.), Lucia Žilinská (ŠKP Slávia Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (Charnay Basket/Fr.), Stella Tarkovičová (Energa Toruň/Poľ.), Ivana Jakubcová (Olympiacos SFP/Gréc.), Tereza Sedláková (Unibasket Logrono/Šp.), Rebeka Mikulášiková (KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski/Poľ.)
Realizačný tím: Martin Pospišil - hlavný tréner, Radko Dvorščák, Ivana Jalčová - asistenti trénera, Marek Mikletič - kondičný tréner, Erika Gaherová - fyzioterapeutka, Sabína Šimonovičová - vedúca družstva, Monika Bartošová - doktorka, Vladimír Katreniak - masér, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér