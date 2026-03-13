Gudas môže dostať trest až na päť zápasov. Tréner Quenneville sa Čecha zastal

Český hokejista Radko Gudas môže za faul kolenom na Austona Matthewsa z Toronta dostať trest zastavenia činnosti až na päť stretnutí.
Kapitána Anaheimu po vylúčení do konca zápasu čaká vypočutie pred disciplinárnou komisiou ligy. NHL to uviedla na svojom oficiálnom webe.
Gudas po zákroku z 36. minúty zamieril predčasne do kabíny a ani faulovaný Matthews potom už do štvrtkového stretnutia nezasiahol.
"Poznáte Gudasa. Mám pocit, že to robí celkom často. A tentoraz si vybral nášho najlepšieho hráča," povedal útočník Matthew Knies, ktorý k víťazstvu Maple Leafs 6:4 prispel gólom a tromi asistenciami.
Tréner Anaheimu Joel Quenneville sa českého obranca zastal a vyhlásil, že nešlo o úmyselný zákrok, ale reflexívny pohyb.
