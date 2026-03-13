VIDEO: Historický zápas hviezdy Oklahomy v NBA. Prekonal legendárneho Chamberlaina

Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander vytvoril v noci na piatok nový rekord zámorskej NBA v počte 20-bodových zápasov v sérii.
Pri výhre jeho Oklahoma City Thunder nad Boston Celtics 104:102 dosiahol už 127. takýto zápis po sebe a o jeden prekonal doterajšie maximum legendárneho Wilta Chamberlaina. V stretnutí nazbieral dokopy 35 bodov.
V stretnutí nazbieral dokopy 35 bodov, pridal deväť asistencií, šesť doskokov, tri bloky a dve získané lopty.
VIDEO: Výkon Gilgeousa-Alexandra proti Bostonu
„Všetky tie rekordy sú skvelé, ale nič to neznamená pokiaľ nevyhráte, a to jediné som mal v hlave,“ povedal úradujúci MVP, ktorý vylepšil 63 rokov starý rekord Chamberlaina.
Oklahoma City dosiahla siedme víťazstvo v sérii. Šnúra Gilgeousa-Alexandra odštartovala 1. novembra 2024.
Nikola Jokič dosiahol triple double za 31 bodov, 20 doskokov a 12 asistencií a jeho Denver vyhral v San Antoniu 136:131. Domáci nastúpili bez Victora Wembanyamu, ktorého trápi pravý členok.
Zastúpil ho Stephon Castle s 30 bodmi, 11 doskokmi a 10 asistenciami, no ani jeho výkon nezabránil tomu, že Spurs prišli o päťzápasovú víťaznú sériu.
Devin Booker nazbieral 43 bodov, Jalen Green pridal 36 a Phoenix triumfoval v Indiane 123:108. Suns natiahli šnúru výhier na štyri, Pacers prehrali jedenásty duel v sérii.
NBA - výsledky (13. marec):
Detroit - Philadelphia 131:109
Indiana - Phoenix 108:123
Orlando - Washington 136:131 pp
Atlanta - Brooklyn 108:97
Miami - Milwaukee 112:105
Memphis - Dallas 112:120
San Antonio - Denver 131:136
Oklahoma - Boston 104:102
LA Lakers - Chicago 142:130
