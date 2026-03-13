VIDEO: Historický zápas hviezdy Oklahomy v NBA. Prekonal legendárneho Chamberlaina

Jaylin Williams vľavo a ďalší hráči Thunder polievajú vodou rozohrávača Shai Gilgeous-Alexander (2) po zápase.
Jaylin Williams vľavo a ďalší hráči Thunder polievajú vodou rozohrávača Shai Gilgeous-Alexander (2) po zápase. (Autor: TASR/AP)
13. mar 2026 o 07:18
Kanaďan vytvoril nový rekord v počte 20-bodových zápasov v sérii.

Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander vytvoril v noci na piatok nový rekord zámorskej NBA v počte 20-bodových zápasov v sérii.

Pri výhre jeho Oklahoma City Thunder nad Boston Celtics 104:102 dosiahol už 127. takýto zápis po sebe a o jeden prekonal doterajšie maximum legendárneho Wilta Chamberlaina.

V stretnutí nazbieral dokopy 35 bodov, pridal deväť asistencií, šesť doskokov, tri bloky a dve získané lopty.

VIDEO: Výkon Gilgeousa-Alexandra proti Bostonu

„Všetky tie rekordy sú skvelé, ale nič to neznamená pokiaľ nevyhráte, a to jediné som mal v hlave,“ povedal úradujúci MVP, ktorý vylepšil 63 rokov starý rekord Chamberlaina.

Oklahoma City dosiahla siedme víťazstvo v sérii. Šnúra Gilgeousa-Alexandra odštartovala 1. novembra 2024.

Nikola Jokič dosiahol triple double za 31 bodov, 20 doskokov a 12 asistencií a jeho Denver vyhral v San Antoniu 136:131. Domáci nastúpili bez Victora Wembanyamu, ktorého trápi pravý členok.

Zastúpil ho Stephon Castle s 30 bodmi, 11 doskokmi a 10 asistenciami, no ani jeho výkon nezabránil tomu, že Spurs prišli o päťzápasovú víťaznú sériu.

Devin Booker nazbieral 43 bodov, Jalen Green pridal 36 a Phoenix triumfoval v Indiane 123:108. Suns natiahli šnúru výhier na štyri, Pacers prehrali jedenásty duel v sérii.

NBA - výsledky (13. marec):

Detroit - Philadelphia 131:109

Indiana - Phoenix 108:123

Orlando - Washington 136:131 pp

Atlanta - Brooklyn 108:97

Miami - Milwaukee 112:105

Memphis - Dallas 112:120

San Antonio - Denver 131:136

Oklahoma - Boston 104:102

LA Lakers - Chicago 142:130

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


    dnes 07:18
