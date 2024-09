Bude hrať pohár FIBA? Prievidza premárnila komfortnú pozíciu a musí čakať

Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Chcem poďakovať každému fanúšikovi, ktorý meral takúto dlhú cestu a prišiel nás sem podporiť. Som smutný, že výsledkovo sme sklamali, ale pre mňa to znamená veľa, že aj mňa podržali napriek takej veľkej šance, ktorú sme mali, keďže sme mali 17-bodový náskok z prvého zápasu.

Ako tréner môžem byť hrdý na to, že sme sa nerozpadli v ťažkých situáciách a vrátili sme sa na 16-18 bodov. Toto je pre nás všetkých niečo nové, nehrá sa na víťazstvo, ale na výsledok. Mrzí ma, že na konci neplatila trojka Jacksona, možno by sme hrali predĺženie."

Tomáš Mrviš, hráč Prievidze: "Škoda, že sme si to sami nevybojovali, ale stále sme v hre. To je pre nás veľký úspech. Mrzí nás to, lebo sme si na nich verili a pripravovali sme sa na nich. Ich sila však bola veľká."

C.J. Jackson, hráč Prievidze: "Alba si zaslúži všetko uznanie, nastúpila agresívne. Vedeli sme, že tak bude hrať na základe predchádzajúceho zápasu. Majú skvelý tím, dobrého trénera. Treba pochváliť aj našich trénerov a nás, snažili sme, čo to dalo. Je ťažké takto prehrať."