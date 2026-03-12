Dončič oznámil nečakaný koniec. S partnerkou sa rozišiel po 10 rokoch

Luka Dončič (Autor: TASR/AP)
TASR|12. mar 2026 o 09:44
Od leta 2023 boli zasnúbení.

Slovinská basketbalová superstar Luka Dončič oznámila rozchod so svojou snúbenicou.

Dvadsaťsedemročný rozohrávač Los Angeles Lakers učinil toto rozhodnutie po tom, čo stroskotali jeho pokusy tráviť viac času s ich dvoma malými dcérami.

Dončičova priateľka Anamaria Goltesová podala v Kalifornii žiadosť o výživné na deti a náhradu nákladov na právne zastúpenie.

Dončič následne vydal pre agentúru AP vyhlásenie, v ktorom uviedol, že nedávno ukončil svoj vzťah s Goltesovou. Dôvodom malo byť, že nemohol mať svoje dcéry častejšie pri sebe v Los Angeles.

„Milujem svoje dcéry viac ako čokoľvek iné. Robil som všetko, čo som mohol, aby boli so mnou v USA počas sezóny, ale nebolo mi to umožnené. Nedávno som preto urobil ťažké rozhodnutie ukončiť náš vzťah,“ uviedol Dončič.

„Všetko, čo robím, je pre šťastie mojich dcér a vždy budem bojovať, aby som s nimi bol a dal im ten najlepší život, aký môžem,“ doplnil Slovinec.

Dvojica spolu tvorila pár desať rokov, zasnúbili sa v júli 2023. Ich najstaršia dcéra Gabriela sa narodila v novembri rovnakého roku, druhá dcéra Olivia prišla na svet v decembri 2025.

Dončič vynechal dva zápasy Lakers, aby v závere uplynulého roka bol pri pôrode v rodnom Slovinsku.

