Pauzuje už viac než mesiac. Curry sa blíži k zotaveniu po zranení

Americký basketbalista Stephen Curry bude chýbať svojmu tímu Golden State Warrriors minimálne ďalších 10 dní.
Čoskoro tridsaťosemročný hviezdny rozohrávač vynechal uplynulých 15 duelov základnej časti NBA pre zranenie pravého kolena.
Lekári uviedli, že Curry robí dobré pokroky v zotavovaní a o 10 dní podstúpi opätovné vyšetrenie.
Dvojnásobný najužitočnejší hráč súťaže a štvornásobný šampión NBA v uplynulých dňoch trénoval sám a tréningovú záťaž plánuje zintenzívniť.
Do súťažného kolotoča zasiahol naposledy 30. januára proti Detroitu, v prebiehajúcom ročníku má v priemere 27,2 bodu na zápas. Informovala agentúra AFP.