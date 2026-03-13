Pospíšilov gól poslal Kometu do play-off. Tesný súboj priniesol aj historický zápis

Útočník Komety Brno Kristián Pospíšil (vpravo) sa teší z gólu so svojimi spoluhráčmi. (Autor: HC Kometa Brno/ instagram)
TASR|13. mar 2026 o 20:20 (aktualizované 13. mar 2026 o 20:45)
ShareTweet0

Kometa Brno uspela v sérii s Českými Budějovicami.

Hokejisti Komety Brno postúpili do play-off českej extraligy po tom, čo v piatkovom štvrtom zápase predkola zvíťazili na ľade Českých Budějovíc 3:2.

Sériu ovládli pomerom 3:1 na zápasy a medzi najlepšou osmičkou sa stretnú buď s víťazom základnej časti Pardubicami alebo s druhou Plzňou.

Víťazný gól strelil v 53. minúte slovenský útočník Kristián Pospíšil. Na priebežných 1:1 vyrovnal jeho krajan vo farbách domácich Róbert Lantoši.

Zaujímavosťou je, že v tomto zápase nebola udelená ani jedna trestná minúta, čo sa podľa Jiřího Víteka stalo v histórii českej extraligy po prvý raz.

V piatok čelila hrozbe konca sezóny aj pražská Sparta, no náročnú úlohu aspoň nateraz zvládla. V Kladne vyhrala 5:2, a tak o víťazovi série rozhodne až piaty duel, ktorý je na programe v nedeľu v Prahe.

Pred 5200 fanúšikmi (vypredané, pozn.) bol hrdinom štvrtého zápasu hosťujúci Michal Řepík, ktorý strelil dva góly, vrátane toho víťazného.

Predkolo play-off českej extraligy - 4. zápasy:

České Budějovice - Kometa Brno 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Góly: 28. Lantoši (Bulíř, Vála), 31. Bulíř – 14. A. Zbořil (Cingel, F. Král), 20. A. Zbořil (Š. Stránský), 53. K. Pospíšil (T. Zohorna)

/konečný výsledok série 1:3/

Rytíři Kladno - Sparta Praha 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Góly: 30. Ojamäki (Wylie, Audette), 39. Ojamäki (Wylie, Audette) – 5. Krejčík (Shore), 22. M. Seppälä (Klepiš, K. Hrabík), 24. Řepík (Krejčík), 55. Irving (Krejčík), 59. Řepík (Chlapík)

/priebežný stav série: 2:2/

Česká hokejová extraliga

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Pospíšilov gól poslal Kometu do play-off. Tesný súboj priniesol aj historický zápis