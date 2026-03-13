Pospíšilov gól poslal Kometu do play-off. Tesný súboj priniesol aj historický zápis

Hokejisti Komety Brno postúpili do play-off českej extraligy po tom, čo v piatkovom štvrtom zápase predkola zvíťazili na ľade Českých Budějovíc 3:2.
Sériu ovládli pomerom 3:1 na zápasy a medzi najlepšou osmičkou sa stretnú buď s víťazom základnej časti Pardubicami alebo s druhou Plzňou.
Víťazný gól strelil v 53. minúte slovenský útočník Kristián Pospíšil. Na priebežných 1:1 vyrovnal jeho krajan vo farbách domácich Róbert Lantoši.
Zaujímavosťou je, že v tomto zápase nebola udelená ani jedna trestná minúta, čo sa podľa Jiřího Víteka stalo v histórii českej extraligy po prvý raz.
V piatok čelila hrozbe konca sezóny aj pražská Sparta, no náročnú úlohu aspoň nateraz zvládla. V Kladne vyhrala 5:2, a tak o víťazovi série rozhodne až piaty duel, ktorý je na programe v nedeľu v Prahe.
Pred 5200 fanúšikmi (vypredané, pozn.) bol hrdinom štvrtého zápasu hosťujúci Michal Řepík, ktorý strelil dva góly, vrátane toho víťazného.
Predkolo play-off českej extraligy - 4. zápasy:
České Budějovice - Kometa Brno 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Góly: 28. Lantoši (Bulíř, Vála), 31. Bulíř – 14. A. Zbořil (Cingel, F. Král), 20. A. Zbořil (Š. Stránský), 53. K. Pospíšil (T. Zohorna)
/konečný výsledok série 1:3/
Rytíři Kladno - Sparta Praha 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly: 30. Ojamäki (Wylie, Audette), 39. Ojamäki (Wylie, Audette) – 5. Krejčík (Shore), 22. M. Seppälä (Klepiš, K. Hrabík), 24. Řepík (Krejčík), 55. Irving (Krejčík), 59. Řepík (Chlapík)
/priebežný stav série: 2:2/