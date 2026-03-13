V Česku by po NHL mohli vidieť aj najlepších basketbalistov. V hre sú aj prípravné zápasy

Do Česka by v budúcnosti mohla po zápasoch hokejovej NHL zavítať aj basketbalová NBA. Hospodárske noviny uviedli, že českí promotéri a politici začali s americkou stranou rokovať o usporiadaní súťažného zápasu.
Najbližším možným termínom je podľa denníka rok 2028, dejiskom by bola pražská O2 arána alebo nová brnianska T-Mobile Arena, ktorej dokončenie sa očakáva túto jeseň.
„Snažíme sa o úvodný zápas sezóny NBA 2028/2029. Rokujeme o zápase San Antonio Spurs proti New Orleans Pelicans,“ citoval denník českého veľvyslanca v Spojených štátoch amerických Miloslav Stašek.
Promotér podobných podujatí s oficiálnymi zápasmi NHL, ktoré sa v Praha uskutočnili už deväťkrát, Tomáš Petera záujem o NBA potvrdil, projekt je však podľa neho zatiaľ len na začiatku.
Stašek uviedol, že už absolvoval rokovania s vedením NBA, ktoré je podľa neho tomuto zámeru naklonené. Cieľom je tiež priviesť už budúci rok do Česka niektorý z tímov NBA na tréningový kemp.
Okrem prípadného oficiálneho zápasu v roku 2028 by sa mohlo uskutočniť aj prípravné stretnutie napríklad s ERA Basketball Nymburk alebo českou reprezentáciou.
NBA po vzore NHL pravidelne organizuje zápasy mimo USA a Kanady v rámci projektu NBA Global Games. Tento rok sa v Berlín a Londýn stretli tímy Memphis Grizzlies a Orlando Magic, na budúci rok sú plánované zápasy v Manchester a Paríž.
Francúzska metropola bola v predbežnom výhľade, ktorý vedenie ligy zverejnilo minulý rok, spolu s Berlínom zaradená aj na rok 2028.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: