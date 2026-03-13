V Česku by po NHL mohli vidieť aj najlepších basketbalistov. V hre sú aj prípravné zápasy

Victor Wembanyama hrá za San Antonio Spurs.
Victor Wembanyama hrá za San Antonio Spurs.
13. mar 2026
Najbližším možným termínom je rok 2028.

Do Česka by v budúcnosti mohla po zápasoch hokejovej NHL zavítať aj basketbalová NBA. Hospodárske noviny uviedli, že českí promotéri a politici začali s americkou stranou rokovať o usporiadaní súťažného zápasu.

Najbližším možným termínom je podľa denníka rok 2028, dejiskom by bola pražská O2 arána alebo nová brnianska T-Mobile Arena, ktorej dokončenie sa očakáva túto jeseň.

„Snažíme sa o úvodný zápas sezóny NBA 2028/2029. Rokujeme o zápase San Antonio Spurs proti New Orleans Pelicans,“ citoval denník českého veľvyslanca v Spojených štátoch amerických Miloslav Stašek.

Promotér podobných podujatí s oficiálnymi zápasmi NHL, ktoré sa v Praha uskutočnili už deväťkrát, Tomáš Petera záujem o NBA potvrdil, projekt je však podľa neho zatiaľ len na začiatku.

Stašek uviedol, že už absolvoval rokovania s vedením NBA, ktoré je podľa neho tomuto zámeru naklonené. Cieľom je tiež priviesť už budúci rok do Česka niektorý z tímov NBA na tréningový kemp.

Okrem prípadného oficiálneho zápasu v roku 2028 by sa mohlo uskutočniť aj prípravné stretnutie napríklad s ERA Basketball Nymburk alebo českou reprezentáciou.

NBA po vzore NHL pravidelne organizuje zápasy mimo USA a Kanady v rámci projektu NBA Global Games. Tento rok sa v Berlín a Londýn stretli tímy Memphis Grizzlies a Orlando Magic, na budúci rok sú plánované zápasy v Manchester a Paríž.

Francúzska metropola bola v predbežnom výhľade, ktorý vedenie ligy zverejnilo minulý rok, spolu s Berlínom zaradená aj na rok 2028.

    Victor Wembanyama hrá za San Antonio Spurs.
    Victor Wembanyama hrá za San Antonio Spurs.
    V Česku by po NHL mohli vidieť aj najlepších basketbalistov. V hre sú aj prípravné zápasy
    dnes 11:08
